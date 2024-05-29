Продажи комиксов о Майоре Громе выросли в 3,5 раза после выхода фильма
Продажи комикса-первоисточника «Майор Гром. Т.5. Игра» выросли в пять раз после выхода в кинотеатрах супергеройского фильма «Майор Гром: Игра», говорится в исследовании сети книжных магазинов «Читай-город», результаты которого есть в распоряжении НСН.
Другие произведения о Майоре Громе в Сети продавались в три раза чаще обычного. Кроме того, в интернет-магазине были раскуплены все тома «Игра». Штучные экземпляры остались лишь в офлайн-магазинах сети.
Отмечается, что для сравнения были взяты продажи первых выходных после выхода фильма (25-26 мая) и предыдущего уикенда (18-19 мая).
Ранее продюсер и сценарист фильма «Майор Гром: Игра» Артем Габрелянов рассказал «Радиоточке НСН» о звездном саундтреке к картине, в котором засветились музыканты от Сергей Шнурова до The Hatters.
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