Продажи комиксов о Майоре Громе выросли в 3,5 раза после выхода фильма

Другие произведения о Майоре Громе в Сети продавались в три раза чаще обычного. Кроме того, в интернет-магазине были раскуплены все тома «Игра». Штучные экземпляры остались лишь в офлайн-магазинах сети.

Отмечается, что для сравнения были взяты продажи первых выходных после выхода фильма (25-26 мая) и предыдущего уикенда (18-19 мая).

Ранее продюсер и сценарист фильма «Майор Гром: Игра» Артем Габрелянов рассказал «Радиоточке НСН» о звездном саундтреке к картине, в котором засветились музыканты от Сергей Шнурова до The Hatters.

