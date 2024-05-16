«Тихон, Читеры и Шнур»: Продюсер «Майора Грома» о киновселенной и комиксах

1

Основатель издательства Bubble Comics Артем Габрелянов, являющийся также продюсером и сценаристом фильма «Майор Гром: Игра», в интервью НСН рассказал о саундтреке и звездах супергеройской картины, выступив культурным гидом по Вселенной комиксов.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» сообщили НСН о самых востребованных концертах ближайшего уикенда.

***

В их числе двойной концерт группы Lumen, которая выступит в двух столицах с симфоническим оркестром (16 мая – «VK Stadium», 17 мая – «МТС Live Холл»). Московских фанатов рок-музыки также заинтересовали концерты «Алисы» (17 мая, «VK Stadium»), Глеба Самойлова (17 мая, «МТС Live Холл»), «Мураками» (17 мая, «Magnus Locus») и «Нейромонаха Феофана» (18 мая, «Base»), который презентует новую программу с «заморским драмом».

В Питере в выходные выступят «Три дня дождя» и «Таймсквер», «Звери» отправятся в Челябинск», «Ария» - в Петропавловск-Камчатский, Вячеслав Бутусов – в Вологду, а Светлана Сурганова – в Краснокаменск.

Ну а Артем Габрелянов рассказал НСН о звездном саундтреке к фильму «Майор Гром: Игра», который выйдет на большие экраны 23 мая.

«Мы сильно заморочились и создали очень классную подборку новых треков, специально написанных для фильма. В качестве ориентира по влиянию мы ставили себе планкой что-то типа саундтрека к фильму "Брат-2", там тоже было очень много классных артистов. У нас получился очень мощный лайн-ап по артистам, начиная с Сергея Шнурова и заканчивая группой The Hatters. Там еще очень много рэперов было: Gone.Fludd, SQWOZ BAB, Slava Marlow и многие другие. Мы в течение всего мая будем релизить эти треки вместе с исполнителями и рассказывать о каждом из них. Я уверен, каждый из них отзовется у вас в сердце. Уверен, что это точно хиты этого лета. У нас в фильме есть большое количество камео блогеров, подкастеров и просто известных личностей. Мне кажется, они очень классно встали и всем очень понравится. Это ребята, начиная с Эльдара Джарахова, заканчивая Bad Comedian», - отметил продюсер картины.

