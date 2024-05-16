«Тихон, Читеры и Шнур»: Продюсер «Майора Грома» о киновселенной и комиксах
Саундтрек нового фильма изобилует хитами от Сергея Шнурова, The Hatters и рэперов, сказал в эфире НСН Артем Габрелянов, пообещав фанатам «вечного Грома», комикс о геймерах и жесткий хоррор для взрослых.
Музыка: Шнуров, блогеры и «Брат»
Основатель издательства Bubble Comics Артем Габрелянов, являющийся также продюсером и сценаристом фильма «Майор Гром: Игра», в интервью НСН рассказал о саундтреке и звездах супергеройской картины, выступив культурным гидом по Вселенной комиксов.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» сообщили НСН о самых востребованных концертах ближайшего уикенда.
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В их числе двойной концерт группы Lumen, которая выступит в двух столицах с симфоническим оркестром (16 мая – «VK Stadium», 17 мая – «МТС Live Холл»). Московских фанатов рок-музыки также заинтересовали концерты «Алисы» (17 мая, «VK Stadium»), Глеба Самойлова (17 мая, «МТС Live Холл»), «Мураками» (17 мая, «Magnus Locus») и «Нейромонаха Феофана» (18 мая, «Base»), который презентует новую программу с «заморским драмом».
В Питере в выходные выступят «Три дня дождя» и «Таймсквер», «Звери» отправятся в Челябинск», «Ария» - в Петропавловск-Камчатский, Вячеслав Бутусов – в Вологду, а Светлана Сурганова – в Краснокаменск.
Ну а Артем Габрелянов рассказал НСН о звездном саундтреке к фильму «Майор Гром: Игра», который выйдет на большие экраны 23 мая.
«Мы сильно заморочились и создали очень классную подборку новых треков, специально написанных для фильма. В качестве ориентира по влиянию мы ставили себе планкой что-то типа саундтрека к фильму "Брат-2", там тоже было очень много классных артистов. У нас получился очень мощный лайн-ап по артистам, начиная с Сергея Шнурова и заканчивая группой The Hatters. Там еще очень много рэперов было: Gone.Fludd, SQWOZ BAB, Slava Marlow и многие другие. Мы в течение всего мая будем релизить эти треки вместе с исполнителями и рассказывать о каждом из них. Я уверен, каждый из них отзовется у вас в сердце. Уверен, что это точно хиты этого лета. У нас в фильме есть большое количество камео блогеров, подкастеров и просто известных личностей. Мне кажется, они очень классно встали и всем очень понравится. Это ребята, начиная с Эльдара Джарахова, заканчивая Bad Comedian», - отметил продюсер картины.
Театр и Вселенная комиксов: Веня Д'ркин и Железный Человек
По данным «Kassir.ru», в числе самых востребованных спектаклей выходных комедия положений Сергея Газарова «Иван Васильевич» в Театре Сатиры и рок-н-ролльный «Вий» в Театре на Таганке, в нем прозвучат песни Вени Д'ркина, которого называли «Высоцким 90-х».
Театралы Петербурга идут на «Айседору», в Краснодаре выбрали «Фриду», а в Новосибирске – «Женщин Есенина».
Ну а создатель Bubble Comics Артем Габрелянов рассказал НСН о героях комиксов и интересе к ним в России.
«Мы находимся на стадии начального интереса к комиксам, графическим романам. Нельзя сказать, что мы достигли потолка в аудитории, мы постоянно растем, развиваемся, расширяемся, выпускаем новые серии комиксов. Недавно, например, появились новые линейки. "Читеры" - это комикс про геймеров, которые обретают способности из видеоигр в реальной жизни. Или комикс "Мрак" - мрачный комикс 18+, максимально жесткий хоррор, очень необычный. Мы стараемся пробовать разные аудитории и у нас есть определенные успехи. Также у нас есть замечательная манга "Тагар", у которой уже много томов, это один из наших бестселлеров. Мы не зацикливаемся на одной "супергеройке", есть множество разных направлений, в которых нам хочется себя попробовать и порадовать читателя», - отметил Габрелянов.
При этом он назвал и любимых героев комиксов и киновселенной Marvel.
«К творчеству Marvel я отношусь строго позитивно. Мои любимые герои во Вселенной это Железный Человек и Капитан Америка, меня больше всего привлекают сюжетные арки этих героев и то, как они развивались на протяжении всей киновселенной. Очень нравится, как была выстроена их история жизни», - пояснил собеседник НСН.
Кино: Вечный «Гром» и кровавый Ричи
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня двумя российскими премьерами. Это комедии «7 дней, 7 ночей» с Зоей Бербер и семейный приключенческий фильм «Каждый мечтает о собаке» с Катериной Шпицей.
При этом эксперты уверены, что наибольшее внимание публики будет приковано к прорвавшемуся в прокат 13 мая фильму Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», который немного напугал специального корреспондента НСН.
Ну а главной премьерой мая называют фильм «Майор Гром: Игра», о котором рассказал НСН его продюсер и сценарист Артем Габрелянов:
«В чем качественное отличие от предыдущего фильма? Главное отличие в том, что это вторая часть, и мы для второй части решили сделать в два раза больше всего: тут в два раза больше персонажей, в два раза больше злодеев, в два раза больше сюжетных поворотов, экшена, неожиданных событий. Несмотря на то, что фильм идет 2,5 часа, он смотрится на одном дыхании, потому что очень много всего происходит, все очень ярко, живо, и нет ощущения, что фильм долгий. Очень много звезд в фильме, начиная с главных ролей, - Тихон Жизневский, Люба Аксенова, Константин Хабенский потрясающе играет. Но и все остальные персонажи замечательные: Матвей Лыков, Александр Сетейкин, Ольга Сутулова, Алексей Маклаков. Даже второстепенные роли, уверен, всем запомнятся, и люди будут много о них говорить, потому что каждый персонаж привнес что-то уникальное, в фильме нет никаких проходных героев», - рассказал Габрелянов.
При этом он заверил, что исполнитель роли майора Грома (на фото) не будет меняться от фильма к фильму, как Джеймс Бонд, добавив при этом, что на создателей картины не давят миллиардные ожидания киноиндустрии.
«Тихон Жизневский, конечно, "вечный Гром", мы не собираемся его менять, мы обожаем Тихона, это лучшее, что есть во франшизе "Майор Гром", это просто попадание сто из ста. Менять его мы не собираемся никогда, ни за что и ни на кого. Ожидания индустрии по сборам не давят. Мы просто делаем то, что нам нравится, выкладываемся по максимуму. Мы прыгнули выше головы в этот раз и сделали качественный рывок по отношению с первым фильмом, он реально на голову выше, поэтому хочется верить, что зрители оценят его по достоинству», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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