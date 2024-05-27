«Майор Гром: игра» возглавил кинопрокат в России и СНГ
27 мая 202404:01
Российская кинокартина «Майор Гром: игра» стала лидером проката в России и странах СНГ, сообщает kinobusiness.com.
Лента заработала 162,9 млн рублей за прошлые выходные.
Второе место занимает боевик «Министерство неджентельменских дел», который собрал 57 млн рублей.
Замыкает тройку фильм «Сто лет тому вперед», собравший 39,4 млн рублей за выходные.
Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил композицию «Дракон» для саундтрека к фильму «Майор Гром: Игра», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru