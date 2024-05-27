«Майор Гром: игра» возглавил кинопрокат в России и СНГ

Российская кинокартина «Майор Гром: игра» стала лидером проката в России и странах СНГ, сообщает kinobusiness.com.

Группа The Hatters выпустила саундтрек к фильму «Майор Гром: Игра»

Лента заработала 162,9 млн рублей за прошлые выходные.

Второе место занимает боевик «Министерство неджентельменских дел», который собрал 57 млн рублей.

Замыкает тройку фильм «Сто лет тому вперед», собравший 39,4 млн рублей за выходные.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил композицию «Дракон» для саундтрека к фильму «Майор Гром: Игра», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба "Кинопоиска"
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