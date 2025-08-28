Канцлер ФРГ Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленсокого не состоится ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области Площадь лесного пожара в Геленджике после падения дрона выросла до 32 га Минздрав РФ объявил о начале подготовки врачей с IT-навыками В РАН рассказали о «комфортном» космическом полете мышей на борту биоспутника «Бион-М»