Павла Волю назвали главным инфлюенсером России
Шоумен Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева долгие годы привлекают к себе внимание яркостью и весельем, а не разными гадостями, сказал спецкору НСН Илья Бачурин.
Шоумен Павел Воля и его супруга спортсменка Ляйсан Утяшева являются лучшими инфлюенсерами России, сказал спецкору НСН генеральный директор Москонцерта, продюсер и сценарист кино и телевидения, сооснователь «Главкино» Илья Бачурин.
«Два настоящих инфлюенсера — Паша Воля и Ляйсан Утяшева. Это те люди, которые долгие годы привлекают к себе внимание не какими-то неприятными и неправильными вещами, а тем, что проживают свою жизнь достойно, ярко и весело. За ними интересно, и, не побоюсь этого слова, полезно наблюдать, потому что их опыт может быть полезен тем, кто не знает, чем заняться в жизни или как жить с близким человеком долго, при этом оставаясь счастливыми. Я Пашу знаю очень давно и очень его люблю, потому что он всегда был искренен. И если ошибался, то ошибался ровно так же искренне, но как человек разумный, талантливый и светлый, он всегда выходил из любых ситуаций с определенным опытом», — сказал собеседник НСН на Voice influencer award.
Он признался, что из молодых инфлюенсеров следит за творчеством певца и автора песен уйгурского происхождения Akmal'.
«Из новых имен я слежу за Акмалем, потому что, несмотря на юный возраст, человек настолько глубокий и осмысленный, что я даже для себя готов его воспринимать как пример. Для меня он — очень серьезный человек, вызывающий огромное уважение. Его человеческая позиция была, есть и будет крутой. Я надеюсь и очень желаю ему, чтобы все у него происходило только по возрастающей и в жизни, и в творчестве», — заключил Бачурин.
Ранее Бачурин в пресс-центре НСН заявлял, что большинство молодых артистов из новых регионов не представляют, насколько много возможностей им может дать Россия.
