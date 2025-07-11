Продюсер Бачурин рассказал, чем поможет молодым музыкантам из новых регионов
11 июля 202514:53
Ярослав Харитонов
Участники акселератора «МиГ» из новых регионов еще не осознают, какие программы доступны им в России, рассказал Илья Бачурин в пресс-центре НСН.
Большинство молодых артистов из новых регионов не представляют, какие возможности им может дать Россия, рассказал руководитель проекта «МиГ», генеральный директор Москонцерта, продюсер и сценарист кино и телевидения Илья Бачурин в пресс-центре НСН.
«Мы ориентируемся на то, что не меньше трети участников прибудут из новых регионов. Сколько мы найдем талантливых и горящих желанием, столько и привезем. У этих ребят есть приоритет, потому что им тяжело, для них не так четко работают все механизмы. Речь идет не про интернет, который есть сейчас везде. Им сложно осознать, что все, что предлагают молодежи России — это твое. Мы приведем их за руку и будем помогать как артистам, как видеографам. Проект длится месяц, после этого пройдет финальный концерт. Пока рано говорить, что акселератор перерастет в какое-нибудь продюсерское агентство, мы еще обязательно сядем и поговорим, что делать дальше. Бросать ребят мы точно не будем», — подчеркнул он.
Ранее рок-музыкант Сергей Бобунец заявил в пресс-центре НСН, что патриотическую музыку необходимо «прокачать».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru