«Парижский жизнелюб». Понасенков рассказал, как общался с Бельмондо

Историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, чем ему запомнилось общение с Жан-Полем Бельмондо, и оценил вклад актера в историю мирового кино.

Накануне стало известно, что Бельмондо скончался в собственном доме в возрасте 88 лет. Отмечается, что артист в последнее время испытывал сильную усталость.