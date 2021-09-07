«Парижский жизнелюб». Понасенков рассказал, как общался с Бельмондо

Евгений Понасенков сказал НСН, что совместный проект с Бельмондо планировался на весну 2020 года, но был перенесен из-за пандемии.

Историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, чем ему запомнилось общение с Жан-Полем Бельмондо, и оценил вклад актера в историю мирового кино.

Накануне стало известно, что Бельмондо скончался в собственном доме в возрасте 88 лет. Отмечается, что артист в последнее время испытывал сильную усталость.

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«Уход Бельмондо – это окончание определенной эпохи ХХ века, потому что, действительно, он создал образ необычного, смелого и азартного француза, европейца разных эпох – этим он останется с нами навсегда. С ним, в том числе, уходит часть ХХ века, потому что остался только великий Ален Делон, ушло то поколение, Жан-Клод Бриали, актеры, начинавшие в 1950-60-е годы, это расцвет французского кинематографа. Зато с нами остается образ и память», - сказал Понасенков.

После известия о кончине Бельмондо историк опубликовал в Telegram совместное фото с французом.

«Это фото сделано в Париже в один из моих приездов, потом у нас была замечательная переписка и перезвоны, мы планировали проект на весну 2020 года, когда все закрылось из-за коронавируса. Что-то человек успевает, что-то нет. Все успеть в жизни нельзя, и так случилось, что до пандемии мы планировали один фестивальный проект, переносили его, но не успели осуществить. Но, так или иначе, остались несколько замечательных встреч. Надо сказать, что он интересен в жизни невероятно. Он настолько жизнелюб – даже после инсульта и сигары, и алкоголь изумительный, настроение всегда хорошее, он никогда не жаловался на возраст или здоровье. Это удивительно, и он был таким источником энергии», - рассказал собеседник НСН.

Ранее кинокритик Кирилл Разлогов в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал Бельмондо великим актером, оставившим могучий след в истории кино.

«Он – великий актер, след оставил могучий. Прославился тем, что его персонаж, герой в кино был антиконформистом, провокатором, постоянно вёл себя не так, как положено. Бельмондо был одной из самых крупных звезд французского кино на протяжении нескольких десятилетий. Снимался в популярных кассовых фильмах с крупнейшими актерами, например, Аленом Делоном, Жаном Габеном», – сказал Разлогов.

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Со своей стороны, кинокритик Давид Шнейдеров сказал НСН, что Бельмондо «победил время, возраст и остался с нами на века».

«Бельмондо всегда играл мужчину. Забавно, что он мог играть две роли в одном фильме – актера и каскадера, где первый был явно нетрадиционной сексуальной ориентации (фильм «Чудовище» – прим. НСН), и при этом Бельмондо всегда оставался мужчиной в высшем смысле этого слова, потому что понятие мужчина от сексуальной ориентации не зависит. Практически всегда у нас его озвучивал замечательный актёр Николай Караченцов, для десятков миллионов советских зрителей Бельмондо говорил его голосом», - напомнил Шнейдеров.

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ФОТО: t.me/evgenii_ponasenkov
ТЕГИ:Евгений ПонасенковАктерФранция
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