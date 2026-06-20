Минпросвещения сообщило об изменении правил работы детских садов

Как сообщает «Интерфакс», с начала учебного года в детских садах будут применять новые рекомендации — они регламентируют выбор песен для исполнения, оформление помещений, содержание программ и методику проведения занятий с дошкольниками.



В ведомстве также обратили внимание на то, что 2026 год в России пройдёт под эгидой Года дошкольного образования.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая сказала НСН, что регионы на своем уровне могут принимать решения о работе одной из групп детских садов до 19 или 20 часов, это положительно повлияет на демографическую ситуацию.

