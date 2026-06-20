В ЕС потребовали от Турции не поставлять российский газ в Европу
Как передаёт агентство Bloomberg, министр экономики Германии Катерина Райхе сообщила о твёрдой позиции Евросоюза: газ, который Турция планирует поставлять в страны ЕС, не должен иметь российское происхождение.
По словам Райхе, Турция в курсе требований ЕС и разделяет понимание того, что в новых контрактах на поставки газа не должно быть российского сырья.
При этом турецкие власти дали понять, что оперативно найти замену российским поставкам не получится — этому препятствуют как экономические факторы, так и ограниченность имеющихся ресурсов.
Напомним, 17 июня в ЕС запустили первый этап запрета на ввоз российского трубопроводного газа — это часть плана по постепенному отказу от российских энергоносителей. Регламент, закрепляющий эти меры, Совет ЕС окончательно одобрил в январе 2026 года; согласно документу, Евросоюз должен полностью прекратить потребление российского газа до конца 2027 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В ЕС потребовали от Турции не поставлять российский газ в Европу
- Губернатор Кубани рассказал о состоянии пострадавших при нападении в ТЦ Краснодара
- Мировые цены на азотные удобрения упали почти на 50%
- Иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетью за пение без хиджаба
- В РФ усомнились в необходимости централизованной закупки лекарств Главным аптечным управлением
- В Тюмени отразили атаку БПЛА на нефтеперерабатывающий завод
- Музыка российского композитора станет частью саундтрека GTA VI
- Сетки, огнетушители, песок: Как ТЦ будут защищаться от БПЛА
- Amazon отказалась выпускать фильм «Искусственный» с Юрой Борисовым
- На «Госуслугах» начался прием заявлений в вузы