В ЕС потребовали от Турции не поставлять российский газ в Европу

По словам Райхе, Турция в курсе требований ЕС и разделяет понимание того, что в новых контрактах на поставки газа не должно быть российского сырья.



При этом турецкие власти дали понять, что оперативно найти замену российским поставкам не получится — этому препятствуют как экономические факторы, так и ограниченность имеющихся ресурсов.



Напомним, 17 июня в ЕС запустили первый этап запрета на ввоз российского трубопроводного газа — это часть плана по постепенному отказу от российских энергоносителей. Регламент, закрепляющий эти меры, Совет ЕС окончательно одобрил в январе 2026 года; согласно документу, Евросоюз должен полностью прекратить потребление российского газа до конца 2027 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

