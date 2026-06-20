Правительство РФ запускает международный эксперимент для россиян

Как указано в постановлении правительства РФ, эксперимент рассчитан на период до 31 декабря 2027 года и охватит 12 стран.



В список государств, где будет реализована пилотная программа, вошли: Армения, Вьетнам, Индия, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Малайзия, Объединённые Арабские Эмираты, Сербия, Турция и Узбекистан.



Цель эксперимента — отработать механизмы, которые дадут россиянам возможность вне пределов страны вставать на персонифицированный учёт, получать сертификаты ключей проверки электронной подписи, а также пользоваться государственными и другими услугами.

Количество ботов в интернете уже превышает реальных людей, поэтому весь мир начнет глобальную чистку этого пространства в ближайшее время. В России это будет означать, что социальные сети введут регистрацию только через «Госуслуги» рассказал ранее в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

