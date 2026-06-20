Мурашко рассказал, какие обследования могут пройти россияне по ОМС

Рабочий визит Мурашко в Вологодскую область был приурочен к Дню медицинского работника. В Череповце министр вместе с главой региона Георгием Филимоновым принял участие в открытии городской поликлиники № 7 имени П. Я. Дмитриева. По словам Мурашко, система госгарантий в стране ориентирована прежде всего на профилактику болезней и на то, чтобы продлить период здоровой жизни людей.



В беседе с журналистами министр подчеркнул: однократное тестирование на наследственные формы дислипидемии позволяет достоверно установить наличие предрасположенности к проблемам с сердцем и сосудами. Если риски выявлены, современная медицина даёт возможность предупредить ранние инфаркты и инсульты — с помощью терапии и нужных лекарств.



Мурашко также упомянул о других профилактических программах — в том числе направленных на продление активного долголетия и на диагностику врождённых и наследственных болезней у беременных. Кроме того, в стране действует скрининг новорождённых: малышей обследуют на 42 заболевания. Если патология обнаружена, поддержку оказывает фонд «Круг добра» — он обеспечивает детей необходимыми медикаментами.

Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов рассказал НСН, что частные клиники могут навязывать план необоснованно дорогостоящего лечения, и неопытному человеку будет сложно понять, какие услуги лишние, а без чего не обойтись.

