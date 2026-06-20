Мурашко рассказал, какие обследования могут пройти россияне по ОМС
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России каждому гражданину доступна однократная проверка на наследственные формы дислипидемии — она помогает определить риск развития сердечно‑сосудистых патологий.
Рабочий визит Мурашко в Вологодскую область был приурочен к Дню медицинского работника. В Череповце министр вместе с главой региона Георгием Филимоновым принял участие в открытии городской поликлиники № 7 имени П. Я. Дмитриева. По словам Мурашко, система госгарантий в стране ориентирована прежде всего на профилактику болезней и на то, чтобы продлить период здоровой жизни людей.
В беседе с журналистами министр подчеркнул: однократное тестирование на наследственные формы дислипидемии позволяет достоверно установить наличие предрасположенности к проблемам с сердцем и сосудами. Если риски выявлены, современная медицина даёт возможность предупредить ранние инфаркты и инсульты — с помощью терапии и нужных лекарств.
Мурашко также упомянул о других профилактических программах — в том числе направленных на продление активного долголетия и на диагностику врождённых и наследственных болезней у беременных. Кроме того, в стране действует скрининг новорождённых: малышей обследуют на 42 заболевания. Если патология обнаружена, поддержку оказывает фонд «Круг добра» — он обеспечивает детей необходимыми медикаментами.
Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов рассказал НСН, что частные клиники могут навязывать план необоснованно дорогостоящего лечения, и неопытному человеку будет сложно понять, какие услуги лишние, а без чего не обойтись.
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