В Берлине почтили память погибших советских воинов

Акция стартовала у Бранденбургских ворот — там прозвучали речи политиков и представителей культурной сферы. Затем участники двинулись колонной в сторону парка Тиргартен, к расположенному там советскому мемориалу.



У мемориала собравшиеся почтили память жертв Второй мировой войны, возложив цветы.



Организаторы оценивают численность участников демонстрации примерно в 1,5 тысячи человек.

Ранее в берлинском Трептов‑парке группа людей с украинскими флагами попыталась помешать проведению церемонии возложения венков к советскому воинскому мемориалу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

