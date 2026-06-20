В Берлине почтили память погибших советских воинов
В Берлине прошла антивоенная акция, приуроченная к 85‑й годовщине нападения нацистской Германии на СССР. Как сообщает РИА Новости, кульминацией мероприятия стали шествие и церемония возложения цветов к советскому мемориалу в Тиргартене.
Акция стартовала у Бранденбургских ворот — там прозвучали речи политиков и представителей культурной сферы. Затем участники двинулись колонной в сторону парка Тиргартен, к расположенному там советскому мемориалу.
У мемориала собравшиеся почтили память жертв Второй мировой войны, возложив цветы.
Организаторы оценивают численность участников демонстрации примерно в 1,5 тысячи человек.
Ранее в берлинском Трептов‑парке группа людей с украинскими флагами попыталась помешать проведению церемонии возложения венков к советскому воинскому мемориалу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Берлине почтили память погибших советских воинов
- Минпросвещения сообщило об изменении правил работы детских садов
- Правительство РФ запускает международный эксперимент для россиян
- Саратовский депутат потребовал запретить VPN из-за дефицита бензина
- «Семен Котко» Большого театра стал лауреатом премии «Золотая Маска»
- Зеленский отправил Польше отобранный у него орден Белого Орла по почте
- Мурашко рассказал, какие обследования могут пройти россияне по ОМС
- Иран вновь закрыл Ормузский пролив
- В ЕС потребовали от Турции не поставлять российский газ в Европу
- Губернатор Кубани рассказал о состоянии пострадавших при нападении в ТЦ Краснодара