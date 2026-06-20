В Берлине почтили память погибших советских воинов

В Берлине прошла антивоенная акция, приуроченная к 85‑й годовщине нападения нацистской Германии на СССР. Как сообщает РИА Новости, кульминацией мероприятия стали шествие и церемония возложения цветов к советскому мемориалу в Тиргартене.

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Акция стартовала у Бранденбургских ворот — там прозвучали речи политиков и представителей культурной сферы. Затем участники двинулись колонной в сторону парка Тиргартен, к расположенному там советскому мемориалу.

У мемориала собравшиеся почтили память жертв Второй мировой войны, возложив цветы.

Организаторы оценивают численность участников демонстрации примерно в 1,5 тысячи человек.

Ранее в берлинском Трептов‑парке группа людей с украинскими флагами попыталась помешать проведению церемонии возложения венков к советскому воинскому мемориалу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa / ТАСС
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