Губернатор Кубани рассказал о состоянии пострадавших при нападении в ТЦ Краснодара
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 20 июня проинформировал о состоянии людей, пострадавших при нападении мужчины с ножом в краснодарском торговом центре. По его данным, их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.
Глава региона отметил, что экстренные службы отреагировали оперативно: бригады скорой помощи быстро прибыли на место ЧП, а пострадавших незамедлительно госпитализировали. Сейчас они находятся в медучреждениях, где получают всю необходимую медицинскую помощь.
В своём сообщении в мессенджере «Макс» Кондратьев также указал, что правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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