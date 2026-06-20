Губернатор Кубани рассказал о состоянии пострадавших при нападении в ТЦ Краснодара

Глава региона отметил, что экстренные службы отреагировали оперативно: бригады скорой помощи быстро прибыли на место ЧП, а пострадавших незамедлительно госпитализировали. Сейчас они находятся в медучреждениях, где получают всю необходимую медицинскую помощь.



В своём сообщении в мессенджере «Макс» Кондратьев также указал, что правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

