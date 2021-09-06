Эксцентрик и хулиган. Кинокритик Разлогов о Жан-Поле Бельмондо

На 89-ом году жизни умер знаменитый французский актер Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на его адвоката. О причине смерти ничего не сообщается.

Кинокритик Кирилл Разлогов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал Бельмондо великим актером, оставившим огромный след в истории кинематографа и снискавшим славу эксцентрика и хулигана.

«Он – великий актер, след оставил могучий. Он был одной из самых крупных звезд французского кино на протяжении нескольких десятилетий. Прославился вместе с мастерами «новой волны». Снимался в популярных фильмах, которые пользовались огромным коммерческим успехом. Прославился тем, что его персонажи были нонконформистами, провокаторами, постоянно вел себя не так, как положено, скандалил и снискал себе славу эксцентрика и хулигана. Снимался с крупнейшими актерами: Аленом Делоном, Жаном Габеном», – напомнил критик.

По словам Разлогова, звездой Бельмондо сделал режиссер Жан-Люк Годар.

«Самая запоминающаяся его роль в фильме Годара «На последнем дыхании». Дальше он играл в приключенческих фильмах, исторических комедиях», – отметил он.

В 2011 году Бельмондо был удостоен Почётной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, а в 2016-ом он получил «Золотого льва» Венецианского фестиваля за вклад в мировой кинематограф.



