Эксцентрик и хулиган. Кинокритик Разлогов о Жан-Поле Бельмондо
Разлогов рассказал НСН о следе в истории кино, который оставил ушедший сегодня из жизни Жан-Поль Бельмондо.
На 89-ом году жизни умер знаменитый французский актер Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на его адвоката. О причине смерти ничего не сообщается.
Кинокритик Кирилл Разлогов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал Бельмондо великим актером, оставившим огромный след в истории кинематографа и снискавшим славу эксцентрика и хулигана.
«Он – великий актер, след оставил могучий. Он был одной из самых крупных звезд французского кино на протяжении нескольких десятилетий. Прославился вместе с мастерами «новой волны». Снимался в популярных фильмах, которые пользовались огромным коммерческим успехом. Прославился тем, что его персонажи были нонконформистами, провокаторами, постоянно вел себя не так, как положено, скандалил и снискал себе славу эксцентрика и хулигана. Снимался с крупнейшими актерами: Аленом Делоном, Жаном Габеном», – напомнил критик.
По словам Разлогова, звездой Бельмондо сделал режиссер Жан-Люк Годар.
«Самая запоминающаяся его роль в фильме Годара «На последнем дыхании». Дальше он играл в приключенческих фильмах, исторических комедиях», – отметил он.
В 2011 году Бельмондо был удостоен Почётной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, а в 2016-ом он получил «Золотого льва» Венецианского фестиваля за вклад в мировой кинематограф.
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