Саратовский депутат потребовал запретить VPN из-за дефицита бензина
В Саратовской областной думе на заседании комитета по промышленности и инвестиционной политике горячо обсудили вопрос обеспечения региона топливом.
Предложение организовать специальное совещание по этой теме не нашло поддержки у депутата Станислава Денисенко. Он выступил против дополнительных обсуждений, назвав опасения насчёт дефицита топлива надуманными.
Денисенко подчеркнул, что большинство сообщений о нехватке бензина появляется в интернете, а этим источникам он не склонен доверять. По мнению парламентария, такие публикации целенаправленно провоцируют общественное беспокойство и настраивают жителей области против властей. Он призвал запретить VPN из-за сообщений о дефиците топлива.
«Слава Богу, что YouTube сегодня запретили и VPN нужно запретить, потому что там сегодня только льётся чушь и неправда. Здесь нужно чётко для себя понимать и отсеивать семена от плевел», — сказал Денисенко.
Депутат также сообщил, что лично проинспектировал ряд АЗС и не выявил перебоев с поставками топлива. В завершение своей речи он призвал усилить контроль за распространением ложных сведений в онлайн‑пространстве.
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