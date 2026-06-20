Предложение организовать специальное совещание по этой теме не нашло поддержки у депутата Станислава Денисенко. Он выступил против дополнительных обсуждений, назвав опасения насчёт дефицита топлива надуманными.



Денисенко подчеркнул, что большинство сообщений о нехватке бензина появляется в интернете, а этим источникам он не склонен доверять. По мнению парламентария, такие публикации целенаправленно провоцируют общественное беспокойство и настраивают жителей области против властей. Он призвал запретить VPN из-за сообщений о дефиците топлива.

«Слава Богу, что YouTube сегодня запретили и VPN нужно запретить, потому что там сегодня только льётся чушь и неправда. Здесь нужно чётко для себя понимать и отсеивать семена от плевел», — сказал Денисенко.



Депутат также сообщил, что лично проинспектировал ряд АЗС и не выявил перебоев с поставками топлива. В завершение своей речи он призвал усилить контроль за распространением ложных сведений в онлайн‑пространстве.

Ранее главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков сказал НСН, что решение конкурентных задач требует использования нейросетей, поэтому доступ к ним является одной из ключевых проблем современности.

