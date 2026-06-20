«Семен Котко» Большого театра стал лауреатом премии «Золотая Маска»

Произведение Сергея Прокофьева «Семён Котко» занимает особое место в творчестве композитора — это его первая опера, созданная после возвращения в СССР в середине 1930‑х годов. В основе либретто — повесть Валентина Катаева «Я, сын трудового народа»; жанр сочинения определяют как героическую оперу.



Сюжет переносит зрителя в 1918 год — на Украину, охваченную Гражданской войной и оказавшуюся под немецкой оккупацией. Центральный персонаж — артиллерист Семён Котко: вернувшись с фронта, он надеется обрести счастье и зажить мирной жизнью, но действительность вынуждает его вступить в борьбу за свою любовь, а мечты о покое оказываются несбыточными. Кульминация драмы — новое расставание героя с домом: в финале он снова уходит на войну.



Помимо постановки Большого театра, в номинации «Опера» награды получили ещё четыре спектакля: «Аида» (Мариинский театр), «Сказки Гофмана» (Самарский академический театр оперы и балета), «Любить на войне» (Красноярский государственный театр оперы и балета) и «Соловей» (Новосибирский государственный академический театр оперы и балета).



Особенность нынешнего сезона премии — правило, позволяющее вручать награду сразу пяти победителям в рамках одной номинации.

В России необходимо разработать, а затем на законодательном уровне закрепить критерии профессиональных независимых театров, заявил глава Союза театральных деятелей Владимир Машков. Он также указал, что закрепления уличных театров, как вида профессиональной деятельности, позволит им «претендовать на гранты и получать поддержку», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

