Иран вновь закрыл Ормузский пролив
Иран заявил о блокировке Ормузского пролива — в Тегеране считают, что США не соблюдают договорённости, закреплённые в меморандуме о взаимопонимании.
Как передаёт гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на заявление центрального штаба военного командования, закрытие пролива стало ответом на то, что Израиль продолжает нарушать режим прекращения огня на юге Ливана. В штабе также подчеркнули, что в случае дальнейшей агрессии в отношении Ливана Иран готов предпринимать ответные меры, чтобы заставить противника соблюдать взятые обязательства.
Вице‑президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, заявил, что у Вашингтона нет подтверждений того, что судоходство в проливе действительно перекрыто. Он выразил уверенность в устойчивости достигнутого перемирия и отметил, что представители США уже находятся в Швейцарии, где планируют продолжить технические переговоры.
Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран сообщило, что иранская делегация также готовится к поездке в Швейцарию. В МИД призвали американскую сторону незамедлительно повлиять на Израиль, иначе, по мнению ведомства, меморандум может утратить силу.
Согласно публикациям в СМИ, после заключения соглашения между США и Ираном через Ормузский пролив смогли пройти как минимум 25 судов. При этом около 550 судов по‑прежнему ожидают возможности пройти через пролив — среди них порядка 160 танкеров, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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