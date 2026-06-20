Иран вновь закрыл Ормузский пролив

Как передаёт гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на заявление центрального штаба военного командования, закрытие пролива стало ответом на то, что Израиль продолжает нарушать режим прекращения огня на юге Ливана. В штабе также подчеркнули, что в случае дальнейшей агрессии в отношении Ливана Иран готов предпринимать ответные меры, чтобы заставить противника соблюдать взятые обязательства.



Вице‑президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, заявил, что у Вашингтона нет подтверждений того, что судоходство в проливе действительно перекрыто. Он выразил уверенность в устойчивости достигнутого перемирия и отметил, что представители США уже находятся в Швейцарии, где планируют продолжить технические переговоры.



Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран сообщило, что иранская делегация также готовится к поездке в Швейцарию. В МИД призвали американскую сторону незамедлительно повлиять на Израиль, иначе, по мнению ведомства, меморандум может утратить силу.



Согласно публикациям в СМИ, после заключения соглашения между США и Ираном через Ормузский пролив смогли пройти как минимум 25 судов. При этом около 550 судов по‑прежнему ожидают возможности пройти через пролив — среди них порядка 160 танкеров, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

