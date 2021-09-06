Макрон назвал Бельмондо национальным достоянием

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью актера Жана-Поля Бельмондо.

Французский лидер назвал его «национальным достоянием, неутомимым смельчаком и волшебником слова», подчеркнув, что Бельмондо «навсегда останется великолепным».

«Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием. Он был веселым, его окружал смех, он обладал громким голосом и ловким телом. Возвышенный герой и знакомая фигура, неутомимый смельчак и волшебник слова. В нем мы находили самих себя», — написал Макрон в Twitter.

Жан-Поль Бельмондо скончался на 89 году жизни в понедельник, 6 сентября.

Ранее кинокритик Кирилл Разлогов в беседе с НСН назвал Бельмондо великим актером, оставившим огромный след в истории кинематографа и снискавшим славу эксцентрика и хулигана.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Эммануэль МакронАктеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры