Макрон назвал Бельмондо национальным достоянием

«Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием. Он был веселым, его окружал смех, он обладал громким голосом и ловким телом. Возвышенный герой и знакомая фигура, неутомимый смельчак и волшебник слова. В нем мы находили самих себя», — написал Макрон в Twitter.

Жан-Поль Бельмондо скончался на 89 году жизни в понедельник, 6 сентября.

Ранее кинокритик Кирилл Разлогов в беседе с НСН назвал Бельмондо великим актером, оставившим огромный след в истории кинематографа и снискавшим славу эксцентрика и хулигана.

