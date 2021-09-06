Макрон назвал Бельмондо национальным достоянием
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью актера Жана-Поля Бельмондо.
Французский лидер назвал его «национальным достоянием, неутомимым смельчаком и волшебником слова», подчеркнув, что Бельмондо «навсегда останется великолепным».
Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous. pic.twitter.com/4CVI9uwKLA— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 6, 2021
«Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием. Он был веселым, его окружал смех, он обладал громким голосом и ловким телом. Возвышенный герой и знакомая фигура, неутомимый смельчак и волшебник слова. В нем мы находили самих себя», — написал Макрон в Twitter.
Жан-Поль Бельмондо скончался на 89 году жизни в понедельник, 6 сентября.
Ранее кинокритик Кирилл Разлогов в беседе с НСН назвал Бельмондо великим актером, оставившим огромный след в истории кинематографа и снискавшим славу эксцентрика и хулигана.
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