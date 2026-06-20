Зеленский отправил Польше отобранный у него орден Белого Орла по почте
Президент Украины Владимир Зеленский отправил по почте орден Белого орла президенту Польши Каролю Навроцкому — так он вернул ранее присуждённую ему награду.
На снимках, размещённых украинским лидером, запечатлены почтовая квитанция и упакованный орден; на фоне — сотрудник, оформляющий отправку посылки.
В публикации в соцсети X Зеленский выразил разочарование: по его словам, в 2023 году при вручении ордена заявлялось, что награда предназначена для украинского народа и армии, а теперь он вынужден вернуть её главе Польши.
Предпосылкой для скандала стали действия Зеленского в конце мая: он участвовал в церемонии перезахоронения Андрея Мельника — одного из руководителей ОУН‑УПА (Украинская повстанческая армия признана в России экстремистской организацией и запрещена) — и его супруги в Киевской области, а также присвоил отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ название «Имени героев УПА» (Запрещенная в России террористические организация). В ответ президент Польши запустил процедуру лишения Зеленского ордена Белого орла, которым его в 2023 году удостоил прежний польский лидер Анджей Дуда.
В пятницу Кароль Навроцкий официально объявил о лишении Зеленского этой государственной награды.
В беседе с НСН член Общественной палаты РФ Александр Асафов подчеркнул, что Польша может отказаться от поддержки Украины, так как у Варшавы существует много исторических претензий к Киеву.
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