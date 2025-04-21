«Я с ними не знаком, но это достойные люди. Хорошо, что они согласились, но думаю, что они, конечно, наполучают у себя в странах за то, что приехали в Москву. Иностранцев приехало довольно много. Иностранные фильмы, иностранные гости, иностранные члены жюри - это хорошо и абсолютно правильно, потому что культура всегда является мостом для понимания и остается областью диалога. А сейчас наш диалог с частью стран разрушен настолько, что у нас нет не только общих слов, но даже общих букв. Еще какое-то количество лет будет сложно, учитывая международную обстановку. При этом я думаю, что парадоксальным образом связи будут восстанавливаться быстрее с Америкой, чем с Европой. Но пока для российского кино в части стран непростые условия», - сказал режиссер.

Сам Луис Миньярро признался на открытии мероприятия, что Россия ему очень близка.

«В Москве публика по-настоящему искренне откликалась на мои фильмы. И я бы хотел выразить восхищение советским и российским кинематографом, которые внесли огромный вклад в развитие мирового кино», - сказал он журналистам.

КТО ПРИШЕЛ

Среди звездных гостей на открытии фестиваля ожидаемо были замечены народный артист России Владимир Машков, который сыграл одну из главных ролей в фильме-открытии, а также министр культуры России Ольга Любимова.

На красной дорожке также позировала актриса Настасья Самбурская, которая хотела удивить всех присутствующих платьем с перьями в стиле «черного лебедя». Также фотографы заметили актрису Елену Подкаминскую (сериал «Кухня»), она не так часто посещает светские мероприятия.

Еще одна звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина пришла на красную дорожку с мужем Евгением Апанасевичем. Среди гостей также были актриса Лянка Грыу, певица Жасмин, актриса Полина Гухман (из сериала «Комбинация), группа «Серебро» в обновленном составе, но традиционных для себя обтягивающих нарядах.

В более сдержанных образах предстали перед публикой режиссер Алексей Учитель и актер Роман Курцын, а также актер и сценарист Александр Цыпкин.

Также на открытие фестиваля пришла актриса Софья Синицына с четырехлетней дочкой Мией. Мия – дочь актрисы и Павла Табакова. Это первый светский выход Мии. Сам Павел на открытии замечен не был. Напомним, что пара рассталась еще до появления ребенка на свет.

ЗВЕЗДНЫЕ КАРТИНЫ

20 апреля в основном конкурсе ММКФ состоялась премьера дебютного полного метра инженера и киноведа по образованию Михаила Архипова «Планета», посвященного родоначальнику жанра научной фантастики Павлу Клушанцеву, чья «Планета бурь» повлияла и на «Космическую одиссею» Стэнли Кубрика, и на «Звездные войны» Джорджа Лукаса.