Парадоксы и редкости: Как проходит «звездный» Московский кинофестиваль
В столице проходит 47-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ), зрителям представят более 200 фильмов из 50 стран, включая недружественные. В программе картины с участием звезд, нестандартные режиссеры и испанцы в жюри.
В столице проходит 47-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Старейший мировой кинофорум стартовал в этом году 17 апреля, знакомить зрителей с новинками индустрии продолжат до 24 апреля.
В общей сложности российским зрителям представят более 200 фильмов из 50 стран, включая недружественные. Основные показы фестиваля будут идти в кинотеатре «Октябрь», но часть фильмов покажут и в других залах города.
РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ
Программный директор фестиваля Иван Кудрявцев рассказал, что на площадке ММКФ продолжается культурный диалог между полярными частями глобального социума.
«Конкурсных программ — четыре: международная, "русские премьеры", неигровые и короткометражные фильмы. И два десятка внеконкурсных, где можно увидеть все — от современной анимации до больших кинематографических редкостей в разделе "За тридевять земель"», - передает его слова РИА Новости.
Фильмом открытия ММКФ стала военная картина Сергея Коротаева «В списках не значился» с Владимиром Машковым. В основной конкурс вошли 12 фильмов, в том числе три российских: «Двое в одной жизни, не считая собаки» режиссера Андрея Зайцева, «Планета» Михаила Архипова и «Семейное счастье» Стаси Толстой.
Если считать картины в целом, топ по странам такой: Россия (51 фильм), Китай (20), Испания (15), Франция (13), Аргентина (12).
Закроется кинофестиваль в этом году мелодрамой аргентинского режиссера Алехандро Агрести «Кем бы мы хотели быть».
Президент кинофестиваля Никита Михалков на пресс-конференции в честь открытия вновь прошелся по «Аноре», отметив, что эта картина никогда не смогла бы получить приз на ММКФ, несмотря на «Оскар».
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ
Жюри возглавляет испанский режиссер Луис Миньярро. В жюри также вошли американский актер Джон Робинсон, известный по фильму Гаса ван Сента «Слон», и кинодеятели из Румынии, Египта и России (в частности режиссер Алексей Герман — младший и актриса Марьяна Спивак).
Испанский режиссер Луис Миньярро и американский актер Джон Робинсон могут иметь проблемы в своих странах из-за участия в Московском международном кинофестивале (ММКФ), допустил в интервью НСН кинорежиссер Алексей Герман-младший, ставший членом жюри основной программы фестиваля.
«Я с ними не знаком, но это достойные люди. Хорошо, что они согласились, но думаю, что они, конечно, наполучают у себя в странах за то, что приехали в Москву. Иностранцев приехало довольно много. Иностранные фильмы, иностранные гости, иностранные члены жюри - это хорошо и абсолютно правильно, потому что культура всегда является мостом для понимания и остается областью диалога. А сейчас наш диалог с частью стран разрушен настолько, что у нас нет не только общих слов, но даже общих букв. Еще какое-то количество лет будет сложно, учитывая международную обстановку. При этом я думаю, что парадоксальным образом связи будут восстанавливаться быстрее с Америкой, чем с Европой. Но пока для российского кино в части стран непростые условия», - сказал режиссер.
Сам Луис Миньярро признался на открытии мероприятия, что Россия ему очень близка.
«В Москве публика по-настоящему искренне откликалась на мои фильмы. И я бы хотел выразить восхищение советским и российским кинематографом, которые внесли огромный вклад в развитие мирового кино», - сказал он журналистам.
КТО ПРИШЕЛ
Среди звездных гостей на открытии фестиваля ожидаемо были замечены народный артист России Владимир Машков, который сыграл одну из главных ролей в фильме-открытии, а также министр культуры России Ольга Любимова.
На красной дорожке также позировала актриса Настасья Самбурская, которая хотела удивить всех присутствующих платьем с перьями в стиле «черного лебедя». Также фотографы заметили актрису Елену Подкаминскую (сериал «Кухня»), она не так часто посещает светские мероприятия.
Еще одна звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина пришла на красную дорожку с мужем Евгением Апанасевичем. Среди гостей также были актриса Лянка Грыу, певица Жасмин, актриса Полина Гухман (из сериала «Комбинация), группа «Серебро» в обновленном составе, но традиционных для себя обтягивающих нарядах.
В более сдержанных образах предстали перед публикой режиссер Алексей Учитель и актер Роман Курцын, а также актер и сценарист Александр Цыпкин.
Также на открытие фестиваля пришла актриса Софья Синицына с четырехлетней дочкой Мией. Мия – дочь актрисы и Павла Табакова. Это первый светский выход Мии. Сам Павел на открытии замечен не был. Напомним, что пара рассталась еще до появления ребенка на свет.
ЗВЕЗДНЫЕ КАРТИНЫ
20 апреля в основном конкурсе ММКФ состоялась премьера дебютного полного метра инженера и киноведа по образованию Михаила Архипова «Планета», посвященного родоначальнику жанра научной фантастики Павлу Клушанцеву, чья «Планета бурь» повлияла и на «Космическую одиссею» Стэнли Кубрика, и на «Звездные войны» Джорджа Лукаса.
А в конкурсе «Русские премьеры» уже показали «Самозванцев» — полнометражную дебютную драму выпускницы ВГИКа Марии Рейзен по сценарию Сергея Шумакова.
Также накануне состоялась еще одна громкая премьера. Зрители увидели мелодраму «Мужу привет» режиссёра Антона Маслова. Фильм, как отмечают критики, снят в жанровых традициях советского кино. Катерина (Юлия Пересильд) работает в ЗАГСе, воспитывает двоих детей и ухаживает за мужем, который пять лет пребывает в коме. Привычный ход вещей меняет неожиданная встреча с Георгием (Владимир Вдовиченков).
В рамках программы «Дикие ночи» в этом году покажут черно-белый эстетский триллер «Искупление» Константина Еронина, в котором сыграло звездное трио: Сергей Безруков, Виктор Сухоруков и Никита Кологривый. Кроме того на ММКФ уже показали дебютный сериал Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно» с участием Марка Эйдельштейна. Повторный показ сериала намечен на 24 апреля, уточнить детали можно на сайте ММКФ.
Кинокритики и обычные любители кино также ждут премьеру первой экранизации романа Льва Толстого «Семейное счастье» от Стаси Толстой. В главной роли — Евгений Цыганов. Драма о сложности супружеских отношений, трансформации чувств в браке.
Именно Толстая сняла фильм «Тайное влечение» с участием Найка Борзова. Накануне премьеры, в феврале 2024-го рок-музыкант рассказал НСН о фигуре режиссера.
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