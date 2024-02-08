«Полноценный дебют!»: Найк Борзов о «Тайном влечении» и концерте в «Октябре»

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил рок-музыкант Найк Борзов, у которого 8 февраля состоится кинодебют в картине «Тайное влечение».

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Музыкальный уикенд в столице начнется с концерта Найка Борзова в кинотеатре «Октябрь», вслед за которым состоится премьерный показ фильма «Тайное влечение».

Столичную публику в выходные также порадуют лидер панк-группы «Йорш» Дима Сокол и участники фолк-фестиваля «Стужа», а поклонники регги отметят День рождения Боба Марли.

За пределами двух столиц пройдет сразу несколько знаковых концертов. «Чайф» представит «зимнюю акустику» в родном Екатеринбурге, «Алиса» выступит в Новосибирске, Вячеслав Бутусов – в Астрахани, КняZz – в Барнауле, Нейромонах Феофан – в Перми, а «Эпидемия» начнет новый металлический тур с Омска и Тюмени.

Ну а Найк Борзов рассказал НСН, что сегодня будет в кинотеатре «Октябрь», и сообщил о новом клипе.

«Перед самой премьерой мы сыграем несколько песен из моего нового альбома "Воздушная акустика". В фильм вошла песня "Было, есть и будет» из альбома "Заноза" 2002 года, и буквально сегодня мы закончили работу над клипом на эту песню, на акустическую версию, которая записана буквально только что. Этот альбом "Воздушная акустика" будет состоять из 20 треков – 18 из них это переигранные под рояль и акустическую гитару мои песни из разных альбомов и парочка каверов, в том числе, из мультфильма "Бременские музыканты". Этот формат предложила режиссер фильма Стася Венкова, мне показалось, это будет интересно - создать настроение перед просмотром, погрузить людей в правильную атмосферу», - отметил Найк.

Он также анонсировал свои концерты в феврале и марте.

«17 февраля у меня будет концерт "Воздушная акустика" в Москве в очень маленьком месте, я даже пока не знаю, как оно называется, но скоро оно будет объявлено везде. 2 марта я выступлю в Питере на "Газпром Арене" (это будет что-то связанное с футболом, там будет несколько групп выступать). 8 марта в день любви и женщин выступлю в клубе "16 Тонн", будет романтичная программа. 10 марта выступлю в питерском клубе "Jagger" тоже с праздничной программой», - отметил музыкант.

Найк также скептически оценил вручение премии Grammy группе Paramore, обошедшей в этом году Metallicа.

«Все эти премии для меня, честно говоря, как конкурс красоты: кто больше заплатил, чьи продюсеры или компания больше заплатили, тот и победил. Paramore я как-то слышал, у них была какая-то песня известная. Сейчас я частенько натыкаюсь на их видео, где они перепевают группу Talking Heads. В принципе, неплохо, но до середины слушаешь, а потом не очень интересно. Talking Heads, конечно, поинтереснее, оригинальная версия. То что они обошли Metallicа или еще кого-то - это решение конкурсного жюри. На самом деле Grammy уже давно себя скомпрометировала какими-то разными скандалами и так далее», - пояснил собеседник НСН.

