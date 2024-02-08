«Полноценный дебют!»: Найк Борзов о «Тайном влечении» и концерте в «Октябре»
Найк Борзов сказал в эфире НСН, что на «роль отца» его рекомендовал режиссер Сергей Соловьев, а также анонсировал новый клип и оценил победу Paramore над Metallicа на «конкурсе красоты».
Концерты: От «Занозы» до «Металлики»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил рок-музыкант Найк Борзов, у которого 8 февраля состоится кинодебют в картине «Тайное влечение».
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Музыкальный уикенд в столице начнется с концерта Найка Борзова в кинотеатре «Октябрь», вслед за которым состоится премьерный показ фильма «Тайное влечение».
Столичную публику в выходные также порадуют лидер панк-группы «Йорш» Дима Сокол и участники фолк-фестиваля «Стужа», а поклонники регги отметят День рождения Боба Марли.
За пределами двух столиц пройдет сразу несколько знаковых концертов. «Чайф» представит «зимнюю акустику» в родном Екатеринбурге, «Алиса» выступит в Новосибирске, Вячеслав Бутусов – в Астрахани, КняZz – в Барнауле, Нейромонах Феофан – в Перми, а «Эпидемия» начнет новый металлический тур с Омска и Тюмени.
Ну а Найк Борзов рассказал НСН, что сегодня будет в кинотеатре «Октябрь», и сообщил о новом клипе.
«Перед самой премьерой мы сыграем несколько песен из моего нового альбома "Воздушная акустика". В фильм вошла песня "Было, есть и будет» из альбома "Заноза" 2002 года, и буквально сегодня мы закончили работу над клипом на эту песню, на акустическую версию, которая записана буквально только что. Этот альбом "Воздушная акустика" будет состоять из 20 треков – 18 из них это переигранные под рояль и акустическую гитару мои песни из разных альбомов и парочка каверов, в том числе, из мультфильма "Бременские музыканты". Этот формат предложила режиссер фильма Стася Венкова, мне показалось, это будет интересно - создать настроение перед просмотром, погрузить людей в правильную атмосферу», - отметил Найк.
Он также анонсировал свои концерты в феврале и марте.
«17 февраля у меня будет концерт "Воздушная акустика" в Москве в очень маленьком месте, я даже пока не знаю, как оно называется, но скоро оно будет объявлено везде. 2 марта я выступлю в Питере на "Газпром Арене" (это будет что-то связанное с футболом, там будет несколько групп выступать). 8 марта в день любви и женщин выступлю в клубе "16 Тонн", будет романтичная программа. 10 марта выступлю в питерском клубе "Jagger" тоже с праздничной программой», - отметил музыкант.
Найк также скептически оценил вручение премии Grammy группе Paramore, обошедшей в этом году Metallicа.
«Все эти премии для меня, честно говоря, как конкурс красоты: кто больше заплатил, чьи продюсеры или компания больше заплатили, тот и победил. Paramore я как-то слышал, у них была какая-то песня известная. Сейчас я частенько натыкаюсь на их видео, где они перепевают группу Talking Heads. В принципе, неплохо, но до середины слушаешь, а потом не очень интересно. Talking Heads, конечно, поинтереснее, оригинальная версия. То что они обошли Metallicа или еще кого-то - это решение конкурсного жюри. На самом деле Grammy уже давно себя скомпрометировала какими-то разными скандалами и так далее», - пояснил собеседник НСН.
Кино: Атос Касселя и дебют Найка
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной новинкой станет французский фильм с Венсаном Касселем «Три мушкетера: Миледи», это продолжение дилогии о приключениях Атоса, Портоса, Арамиса и Д’Артаньяна.
Единственной российской новинкой станет фильм «Портной из Бруклина» с Сергеем Пускепалисом. Кроме того, сегодня в Москве покажут фильм Стаси Венковой «Тайное влечение» (на фото), в котором состоится полноценный кинодебют Найка Борзова.
«Это мой второй фильм. До этого был "Марш утренней зари" Романа Качанова, но там я сыграл эпизодическую роль, небольшую, со словами, но маленькую совсем. У Стаси уже более серьезный мой дебют, уже несколько больших сцен. Играл отца творческой личности, кем в общем-то и являюсь в реальности. Это фильм о творческой среде, скорее, о театральной больше, о каких-то внутренних вещах оттуда. Я сыграл отца главной героини - девушки, которая актриса по сюжету, а потом она становится режиссером спектакля. У меня свой театр, в котором все и происходит, у меня свой бар в квартире. Очень много психологических каких-то моментов плюс комедия присутствует и драма, и музыка, и какие-то интересные моменты из обучения актеров, и при этом фильм получился очень визуально красивым. Режиссер Стася Венкова - ученица Сергея Соловьева. Попал я в этот фильм, потому что Сергей Соловьев сказал ей, что на роль отца должен быть непременно Найк Борзов. И я с удовольствием на это откликнулся и вписался в этот проект», - рассказал музыкант.
При этом он добавил, что не смотрел новую экранизацию «Мастера и Маргариты», отметив, что многие его знакомые считают этот фильм «классным».
Театр: Любовь «Мураками» и «Кармен» Утяшевой
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», «Двое на качелях» в «Современнике», «Человек и джентльмен» в Театре им. А. С. Пушкина и «Джейн Эйр» в Московском театре оперетты.
Кроме того, 11 февраля Москва впервые увидит музыкальный спектакль «Время постирать любовь» с участием вокалистки казанской рок-группы «Мураками» Диляры Вагаповой (на фото).
Театралы Петербурга идут в выходные на «Турандот» в Мариинке, Ляйсан Утяшева представит в Сочи свой спектакль «Carmen P.S.», а калининградскую публику развеселит четверка участников спектакля «Вредные привычки» во главе с Оскаром Кучерой.
Ну а Найк Борзов признался НСН, что пока не готов примерить в жизни кинороль «владельца театра».
«Владелец театра, руководитель - это сложная, меньше творческая, а больше юридически-хозяйственная должность. Я не думал пока, кого бы из актеров взял в свой театр. Когда он будет, тогда и подумаю», – пообещал музыкант, добавив, что еще не видел спектакль Гарика Сукачева «САШАШИШИН».
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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