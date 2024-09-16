«Отмена и кузькина мать»: В Торонто кипят страсти из-за фильма россиянки Трофимовой

На кинофестивале в Торонто отменили показ документалки о спецоперации, не решившись повторить опыт Венеции, при этом фильм защитила Собчак, поспорившая с Пронченко о двойных стандартах.

На кинофестивале в Торонто (TIFF) разгорелся скандал вокруг документального фильма режиссера Анастасии Трофимовой «Русские на войне» («Russians At War»). Украинские власти назвали этот фильм «пропагандой» и потребовали отменить показ. Канадские организаторы сначала отказались выполнять просьбу Киева, а потом согласились, сославшись на другие причины.

При этом картину Трофимовой в сентябре уже показали на Венецианском кинофестивале. Да и с «отменой» в Торонто все не так однозначно: по данным журналистки Ксении Собчак фильм все-таки покажут, но уже вне рамок фестиваля.

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Анастасия Трофимова называет себя российско-канадским режиссером. По ее словам, фильм «Русские на войне» снимался в течение семи месяцев в зоне спецоперации без согласования с Минобороны РФ. Премьера фильма состоялась на Венецианском фестивале 7 сентября в рамках внеконкурсной программы.

Это вызвало возмущение в Киеве – украинским властям не понравилось, как Трофимова показала российских солдат. Они сочли фильм «оправданием СВО», а западные СМИ припомнили режиссеру работу на российском телеканале RT. Несмотря на протесты украинской диаспоры, картину должны были показать на кинофестивале в Торонто 13 сентября, однако в последний момент произошла отмена.

«С этого момента TIFF вынужден приостановить предстоящие показы фильма “Русские на войне” в пятницу, субботу и воскресенье, поскольку нам стало известно о существенных угрозах для работы фестиваля и общественной безопасности», — объяснили решение организаторы.

Кроме того, канадский телеканал TVO отказался показывать картину, созданную при его участии.

«Мы прислушались к мнению украинско-канадской общины», - пояснил председатель совета директоров TVO Крис Дэй.

По его словам теперь телеканал «проанализирует процесс финансирования этого проекта и использования его бренда».

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ОТМЕНА ИЛИ «КУЗЬКИНА МАТЬ»?

Российские СМИ проигнорировали показ в Венеции фильма Трофимовой, зато как всегда в курсе дел оказалась вездесущая журналистка Ксения Собчак, рассказавшая о подробностях «канадской отмены» в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Картину Трофимовой сняли с показа. (…) Угрозы поступали в адрес сотрудников: звонки с угрозами о минировании и поджоге, оскорблениями в адрес руководителей кинофестиваля. Также служба безопасности и полиция узнали, что протестующие приобрели билеты на фильм и планировали срывать показы в дни проведения, блокируя проходы. По словам организаторов, они впервые за 49 лет существования фестиваля сталкиваются с такими "организованными террористическими тактиками". (…) Накануне фестиваль не планировал отказываться от демонстрации картины — несмотря на протесты властей Украины, представителей украинской диаспоры в Канаде и возмущения наших уважаемых белопальтошников (которые прошли после дебюта ленты на Венецианском кинофестивале)», - сообщила Собчак.

При этом Ксения Анатольевна упрекнула инициаторов отмены в двойных стандартах и попытках «кэнселить искусство».

«И тут у меня есть пааарочка вопросов, для прояснения. То есть российский документалист не может на фестивале показать свой фильм, снятый с российской стороны, с антивоенным посылом, а украинский документалист — может? Еще как может, этим заполонено всё пространство. Пропаганда уже давно и крепко процветает на ниве культуры — и там, и здесь», - констатировала журналистка.

При этом кинокритик Зинаида Пронченко заочно поспорила с Собчак, указав на «проблему» фильма Трофимовой.

«Трофимовой ставят в вину, что она очеловечивает русских солдат. Безусловно, так оно и есть, потому что в кадре люди, а не только сгоревшие танки, покосившиеся советские транспаранты или воронки от взрывов. (…) Проблема фильма в том, что он сам себе противоречит. Включая камеру с одной стороны фронта, ты автоматически солидаризируешься с теми, кто ее выбрал чуть раньше», - написала Пронченко в Telegram.
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Однако точка в этой истории пока не поставлена. По данным все той же Собчак, кинофестиваль в Торонто решил все решил все немного переиграть и «показать всем кузькину мать» двумя показами фильма Трофимовой во вторник, уже «за рамками» фестиваля, который завершается 15 сентября.

Главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская ранее говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что кинофестиваль в Торонто называют «репетицией Оскара».

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