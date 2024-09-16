«Отмена и кузькина мать»: В Торонто кипят страсти из-за фильма россиянки Трофимовой

ОТ ДОНБАССА ДО ТОРОНТО: «СУЩЕСТВЕННЫЕ УГРОЗЫ»

Анастасия Трофимова называет себя российско-канадским режиссером. По ее словам, фильм «Русские на войне» снимался в течение семи месяцев в зоне спецоперации без согласования с Минобороны РФ. Премьера фильма состоялась на Венецианском фестивале 7 сентября в рамках внеконкурсной программы.

Это вызвало возмущение в Киеве – украинским властям не понравилось, как Трофимова показала российских солдат. Они сочли фильм «оправданием СВО», а западные СМИ припомнили режиссеру работу на российском телеканале RT. Несмотря на протесты украинской диаспоры, картину должны были показать на кинофестивале в Торонто 13 сентября, однако в последний момент произошла отмена.

«С этого момента TIFF вынужден приостановить предстоящие показы фильма “Русские на войне” в пятницу, субботу и воскресенье, поскольку нам стало известно о существенных угрозах для работы фестиваля и общественной безопасности», — объяснили решение организаторы.

Кроме того, канадский телеканал TVO отказался показывать картину, созданную при его участии.

«Мы прислушались к мнению украинско-канадской общины», - пояснил председатель совета директоров TVO Крис Дэй.

По его словам теперь телеканал «проанализирует процесс финансирования этого проекта и использования его бренда».