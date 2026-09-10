Отток наличных из банков вновь ускорился, достигнув рекорда с 2022 года

Дефицит наличности у российских банков достиг рекорда с марта 2022 года, сообщает Reuters со ссылкой на данные ЦБ РФ.

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К 9 сентября он достиг 2,85 триллиона рублей. Более высокие уровни фиксировались в марте 2022 года. Это произошло на фоне продолжающегося ‌оттока денег из банковской системы в наличные и завершения периода усреднения обязательных резервов у банков.

Из-за нехватки ликвидности ​у банков ЦБ РФ вынужден ⁠кроме недельного аукциона репо дважды проводить аукционы репо «тонкой настройки». В начале сентября в наличные ушло еще более 150 миллиардов рублей, хотя в августе ​их отток замедлился.

Ранее были названы регионы-лидеры по росту снятия наличных гражданами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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