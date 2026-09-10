Отток наличных из банков вновь ускорился, достигнув рекорда с 2022 года
Дефицит наличности у российских банков достиг рекорда с марта 2022 года, сообщает Reuters со ссылкой на данные ЦБ РФ.
К 9 сентября он достиг 2,85 триллиона рублей. Более высокие уровни фиксировались в марте 2022 года. Это произошло на фоне продолжающегося оттока денег из банковской системы в наличные и завершения периода усреднения обязательных резервов у банков.
Из-за нехватки ликвидности у банков ЦБ РФ вынужден кроме недельного аукциона репо дважды проводить аукционы репо «тонкой настройки». В начале сентября в наличные ушло еще более 150 миллиардов рублей, хотя в августе их отток замедлился.
Ранее были названы регионы-лидеры по росту снятия наличных гражданами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Тюмени загорелась школа на площади 3,6 тысячи «квадратов»
- Трамп считает возможной вскоре новую двустороннюю встречу с Путиным
- Россия попросила Вьетнам сдать в аренду авиалайнеры
- Отток наличных из банков вновь ускорился, достигнув рекорда с 2022 года
- Цена российской нефти поднялась выше $80 за баррель
- СМИ: РФ снова не смогла уговорить Китай на строительство газопровода в эту страну
- Литва вслед за Финляндией намерена отменить запрет на размещение ядерного оружия
- В Москве капитально отремонтируют бомбоубежища
- Украина просит у союзников по НАТО 27 млрд долларов до конца года
- В России начался бум «черного» кредитования