СМИ: РФ снова не смогла уговорить Китай на строительство газопровода в эту страну
Последняя встреча президента России Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином 31 августа на саммите ШОС в Бишкеке не принесла прогресса по ключевому для Москвы вопросу — строительству газопровода «Сила Сибири-2», сообщает South China Morning Post.
Переговоры о новом трубопроводе мощностью 50 млрд кубометров в год, были приостановлены, так как нет прогресса по цене. Пекин хочет, чтобы российский газ стоил столько же, сколько за него платят российские граждане — около $50 за тысячу кубометров, либо, по крайней мере, рассчитывает на внутрироссийскую стоимость для промышленных потребителей — около $120-130.
При этом РФ предлагает отталкиваться от цены, которую КНР платит за газ «Силы Сибири-1» - $250-260 за тысячу кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье ($420 за тысячу кубов).
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет четкого понимания сроков реализации «Силы Сибири — 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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