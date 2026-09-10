Литва вслед за Финляндией намерена отменить запрет на размещение ядерного оружия

Данную инициативу, которую между собой минувшим летом согласовали представленные в парламенте партии, одобрил Комитет литовского Сейма по праву и правопорядку. В случае окончательного одобрения меры из Конституции изымут статью 137 о том, что на территории республики нельзя размещать ни оружие массового уничтожения, ни военные базы других государств вне зависимости от запросов коллективной обороны НАТО.

Проголосовавшие за одобрение проекта члены комитета Сейма заявили, что этот шаг способствовал бы сдерживанию России.

Размещение ядерного оружия сделает Финляндию целью для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

