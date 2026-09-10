Цена российской нефти поднялась выше $80 за баррель
Цены на российскую нефть Urals в портах Балтики и Черного моря в начале сентября поднялись до максимальных уровней за три месяца на фоне резкого роста мировых котировок из-за обострения конфликта в Персидском заливе, сообщает Reuters.
Цены на сырье достигли максимумов нескольких недель после сообщений о том, что поддерживаемые Ираном йеменские хуситы обстреляли энергетические объекты и города в Саудовской Аравии, а Тегеран пригрозил США экономической войной. На этом фоне стоимость партий Urals укрепилась до уровней выше $80 за баррель впервые с 4 июня.
Ранее стало известно, что нефть подорожает до $120 за баррель, если участятся атаки на суда на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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