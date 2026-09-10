Цена российской нефти поднялась выше $80 за баррель

Цены на сырье достигли максимумов нескольких недель после сообщений о том, ⁠что поддерживаемые Ираном йеменские хуситы обстреляли энергетические ‌объекты и города в Саудовской Аравии, ‌а Тегеран пригрозил США экономической войной. На этом фоне стоимость партий Urals укрепилась до ‌уровней выше $80 за баррель впервые с 4 июня.

Ранее стало известно, что нефть подорожает до $120 за баррель, если участятся атаки на суда на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

