«Там классно всё!»: Арбенина рассказала об «изумрудах» в новой книге дневников

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в интервью НСН рассказала, что в ее новую книгу под названием «Дневники» вошло только 20% рукописей, накопившихся за 30 лет.

Ранее Арбенина анонсировала, что эта книга появится в продаже с 25 июня. При этом певица призналась, что сама не верит, что на такое решилась.