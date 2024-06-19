«Там классно всё!»: Арбенина рассказала об «изумрудах» в новой книге дневников

80% дневников не поместились в книгу, потому что 300 страниц – это более чем достаточно, объяснила в эфире НСН Диана Арбенина.

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в интервью НСН рассказала, что в ее новую книгу под названием «Дневники» вошло только 20% рукописей, накопившихся за 30 лет.

Ранее Арбенина анонсировала, что эта книга появится в продаже с 25 июня. При этом певица призналась, что сама не верит, что на такое решилась.

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«Я не знаю, как ответить на вопрос, о чем мои дневники. О жизни, наверное, это 30 лет рукописей. Даст Бог, я напишу новые песни и прозу, но 20% дневников выйдут один раз, а остальные 80% уйдут только вместе со мной. Выбирать из изумрудов невозможно, там классно все! В книге 300 страниц, этого более чем достаточно, остальные 80% просто не поместились», - разъяснила Арбенина.

В конце марта в Москве состоялась премьера второго сезона сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», одну из главных ролей в котором сыграла Диана Арбенина. Вскоре лидер «Ночных снайперов» выпустила клип на песню из этого сериала, признавшись, что ее глубоко тронула тема насилия в семье, «этого стыдного гадкого абьюза», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Дианы Арбениной
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