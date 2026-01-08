В Приморье отловили «конфликтного» амурского тигра

Амурского тигра отловили в окрестностях поселка Ключевой в Надеждинском округе Приморского края. Об этом сообщили в правительстве региона.

Власти уточнили, что животное - крупный самец, его поймали утром 8 января.

«Этот тигр неоднократно беспокоил жителей района, а 6 января убил лошадь. Сейчас тигр доставлен в реабилитационный "Центр тигр" в селе Алексеевка для ветеринарного осмотра», - отмечается в сообщении.

Ранее в Комсомольском районе Хабаровского края семейная пара спасла истощенного тигренка, животное передали в центр реабилитации «Амурский тигр», напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: "Дом тигра"
