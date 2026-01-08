Российский экспорт перьев птиц и пуха в 2025 году увеличился до $21 млн
Россия в январе-ноябре прошлого года нарастила на 4% экспорт перьев птиц и пуха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».
По данным экспертов, за 11 месяцев минувшего года РФ поставила за рубеж 1,7 тысячи тонн используемых для набивки перьев и пуха. Общая сумма экспорта составила около 21 млн долларов.
«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 4% в стоимостном выражении», - отмечается в сообщении.
В тройку государств-импортеров в денежном выражении вошли Китай, Германия, Польша.
Ранее Россия за 11 месяцев 2025 года увеличила поставки водки в Китай в 1,7 раза, пишет «Свободная пресса».
