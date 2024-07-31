«Весеннее удовольствие!»: Фильму по «Смешарикам» предрекли успех в России

«Работа шла достаточно легко. Я очень люблю этот мультсериал. Смотрел его с самого начала, его смотрели мои дети, и я смотрел вместе с ними, потому что сериал действительно такой всевозрастной. Когда мне предложили написать сценарий короткого мультипликационного фильма для «Смешариков» – я это сделал с огромным удовольствием. Он вышел в конце прошлого года. После этого поступило предложение поработать над сценарием полнометражного фильма, где смешаны анимационное и игровое кино. Я с большим удовольствием сел за эту работу. Это очень теплый, душевный и приятный мир. Нам не хватает такой теплоты. Хотелось добавить туда что-то фантастическое и интересное. Смесь игрового и анимационного кино здесь только добавит интереса зрителям. Даже актерам это большое удовольствие», - рассказал он.

Гендиректор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в свою очередь рассказал НСН, что новый проект, вероятнее всего, ждет большой успех.

«"Смешарики" как одна из главных и самых популярных детских франшиз очень востребована и раскручена по всем направлениям своего присутствия в медиа-пространстве: герои, атрибутика, мерч. Наверно, нет такого ребенка в России, который не знал бы о «Смешариках». Поэтому, конечно, очередной фильм из киновселенной «Смешариков» будет востребован, если у него достойный сценарий, нормальная драматургия и интересные персонажи. Тем более, если это будет совмещение игрового формата и анимационного. Однако тут должно быть все очень тонко продумано с точки зрения психологии и маркетинга, чтобы попасть в эмоцию зрителя. Но мы уже имеем успешные примеры такого жанра, например, «Шоу Луни Тюнз» и «Скуби-ду»», - пояснил он.

По его словам, дата премьеры запланирована на весну неслучайно.