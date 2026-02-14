В России запретили азербайджанскую организацию ВБОН

Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о запрете деятельности в России организации ВБОН («Во благо общего народа»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

«Суд удовлетворил иск прокуратуры... к азербайджанской организации ВБОН о противодействии экстремистской деятельности и запретил деятельность указанной организации на территории России», - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что структуру признали экстремистской.

Ранее в РФ была признана экстремистской организацией группа Pussy Riot, ее деятельность запретили на территории страны.

