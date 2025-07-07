Златопольский анонсировал производство семейной приключенческой комедии «Старлик». По его мнению, добрые фильмы для всей семьи особенно актуальны в сложные времена.

«Я как кинопродюсер старюсь снимать фильмы добрые, семейные, позитивные. Это те эмоции, которые нужны сегодня. Их поддерживают зрители, они дарят надежду, заряжают добротой и оптимизмом. Это важно в любые времена, а в непростые тем более. "Старлик" - фильм о ребенке. В нем есть любовь к себе, родине, родным местам и к семье. Он об объединении семьи, реализации мечты, счастливом детстве», - отметил он.

Выход фильма на экраны запланирован на 2027 год.

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