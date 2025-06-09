Спин-офф кинофраншизы «Джон Уик» фильм «Балерина» в первые выходные после релиза возглавил российский кинопрокат, заработав 120 миллионов рублей. С большим отрывом на втором месте расположился фильм «Кракен» с Александром Петровым, заработавший 19,6 миллиона рублей. На третьем месте - семейное кино «сНежный человек» со сборами в 16 миллионов рублей. Исаев заявил, что кинотеатры ожидали больших цифр от начала лета.

«"Балерина" собрала неплохую кассу, наверное, хотелось бы раза в полтора больше, хотя бы отметки за 200 миллионов. Имеем, что есть. Прокатный потенциал будет зависеть от сарафанного радио. Если получится раскачать тяжелого на подъем зрителя, то картина достойно будет держаться в прокате. Пока финальную вилку сборов предсказать сложно, надеемся, что проект будет собирать долго, хотелось бы, чтобы он перешагнул отметку в 500 миллионов, но пока уверенно сказать нельзя. "Кракен" дорабатывает замечательно, понятно, что в силу своей восьмой неделе проката он уже не может уже собирать большую кассу. Начало лета, к сожалению, не такое, как всем бы хотелось», - сказал он.