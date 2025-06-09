Только трем-четырем фильмам предрекли сборы более 500 млн за лето
Лето остается для кинотеатров периодом слабого репертуара, однако в июне спасти прокат могут фильмы «Артек. Сквозь столетия» и «На деревню дедушке», заявил НСН Роман Исаев.
Только четыре фильма, которые будут выходить в прокат в течение трех летних месяцев, потенциально могли бы заработать 500 миллионов рублей, рассказал в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Спин-офф кинофраншизы «Джон Уик» фильм «Балерина» в первые выходные после релиза возглавил российский кинопрокат, заработав 120 миллионов рублей. С большим отрывом на втором месте расположился фильм «Кракен» с Александром Петровым, заработавший 19,6 миллиона рублей. На третьем месте - семейное кино «сНежный человек» со сборами в 16 миллионов рублей. Исаев заявил, что кинотеатры ожидали больших цифр от начала лета.
«"Балерина" собрала неплохую кассу, наверное, хотелось бы раза в полтора больше, хотя бы отметки за 200 миллионов. Имеем, что есть. Прокатный потенциал будет зависеть от сарафанного радио. Если получится раскачать тяжелого на подъем зрителя, то картина достойно будет держаться в прокате. Пока финальную вилку сборов предсказать сложно, надеемся, что проект будет собирать долго, хотелось бы, чтобы он перешагнул отметку в 500 миллионов, но пока уверенно сказать нельзя. "Кракен" дорабатывает замечательно, понятно, что в силу своей восьмой неделе проката он уже не может уже собирать большую кассу. Начало лета, к сожалению, не такое, как всем бы хотелось», - сказал он.
Как напомнил собеседник НСН, в День России в этом году выходит несколько релизов, которые могли бы заинтересовать семейную аудиторию. При этом кинотеатры не ждут от них сборов, сопоставимых с «Балериной».
«Среди семейной аудитории, конечно, должен хорошо сработать "Артек. Сквозь столетия". Также на зрителей с детьми должен сработать проект "На деревню дедушке" с Юрием Стояновым. Это проекты достаточно заметные и крупные, которые для семейной аудитории в выйдут на этот длинный уикенд. Надеемся, что они привлекут зрителей и заработают более 300 миллионов рублей. В целом, лето, к сожалению, очень слабый репертуар. К сожалению, среди предстоящих премьер на лето фильмов с потенциалом в 500 миллионов рублей отнюдь не 12, а три-четыре», - отметил Исаев.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская в разговоре с «Радиоточкой НСН» подчеркнула, что у спин-оффа кинофраншизы «Джон Уик» сегодня нет жанровых конкурентов в российском прокате. По ее словам, «Балерина» может предложить зрителю все лучшее, что есть во франшизе. Однако акцент на женском персонаже и название ленты может помешать ей в прокате.
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