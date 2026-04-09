Холдинг ON Медиа представит новые адаптации знаменитых рассказов Эдуарда Успенского. Первыми проектами станут анимационные сериалы по мотивам повестей «Про девочку Веру и обезьянку Анфису» и «Следствие ведут Колобки». Произведения получат экранизацию в виде мультсериалов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Для производства шоу задействовано около 30 ИИ-моделей. Каждый из сериалов будет включать по 52 эпизода длительностью не менее 3,5 минут. Попов при этом заметил, что в развитии современных технологий не стоит видеть угрозу для творческий профессий.

«Нейросети сейчас становятся для профессионалов отрасли своего рода экзоскелетами. На мой взгляд, наивное представление том, что ИИ – угроза для творческих профессий, можно нажать волшебную кнопку и получить конечный результат, - точно миф. Все движется в сторону создания гибридных форматов сотворчества. Например, когда мы разрабатываем фоны или реальных персонажей, их рисует художник, затем ИИ представляет доработанный вариант. Это позволяет быстрее увидеть промежуточный результат, над которым в дальнейшем работает профессиональная студия. Мы видим попытку создавать все на ИИ. В этом случае получается очень неестественный синтетический продукт. Если это сотворчество, в котором человек дает нейросети что-то в качестве основы, это ускоряет процессы. Также ведет к оптимизации затрат, но главное, дает человеку возможность больше сосредоточиться на творческих аспектах», - объяснил он.