Миф о волшебной кнопке: Как ИИ повлияет на зарплату аниматоров
В будущем нейросети станут неотъемлемой частью производственного процесса в анимации, но это не лишит работы специалистов индустрии, рассказал НСН Илья Попов.
Применение искусственного интеллекта (ИИ) позволит удешевить производство анимационных проектов, однако действительно качественный контент возможен только при гибридном формате сотворчества человека и ИИ, заявил в беседе с НСН президент Ассоциации анимационного кино России, генеральный продюсер группы компаний «Рики» и соавтор сериала «Смешарики» Илья Попов.
Холдинг ON Медиа представит новые адаптации знаменитых рассказов Эдуарда Успенского. Первыми проектами станут анимационные сериалы по мотивам повестей «Про девочку Веру и обезьянку Анфису» и «Следствие ведут Колобки». Произведения получат экранизацию в виде мультсериалов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Для производства шоу задействовано около 30 ИИ-моделей. Каждый из сериалов будет включать по 52 эпизода длительностью не менее 3,5 минут. Попов при этом заметил, что в развитии современных технологий не стоит видеть угрозу для творческий профессий.
«Нейросети сейчас становятся для профессионалов отрасли своего рода экзоскелетами. На мой взгляд, наивное представление том, что ИИ – угроза для творческих профессий, можно нажать волшебную кнопку и получить конечный результат, - точно миф. Все движется в сторону создания гибридных форматов сотворчества. Например, когда мы разрабатываем фоны или реальных персонажей, их рисует художник, затем ИИ представляет доработанный вариант. Это позволяет быстрее увидеть промежуточный результат, над которым в дальнейшем работает профессиональная студия. Мы видим попытку создавать все на ИИ. В этом случае получается очень неестественный синтетический продукт. Если это сотворчество, в котором человек дает нейросети что-то в качестве основы, это ускоряет процессы. Также ведет к оптимизации затрат, но главное, дает человеку возможность больше сосредоточиться на творческих аспектах», - объяснил он.
По словам собеседника НСН, применении ИИ-инструментов в анимации скорее всего приведет к снижению затрат на создание конечного контента. При этом зарплаты в индустрии возрастут.
«С одной стороны, это точно ведет к существенной экономии, с другой стороны, это еще более высоко поднимает планку. Творцы, которые управляют этими процессами, начинают ценится еще больше. В любом случае экономика всех медиапроектов строится на том, насколько конечные пользователи готовы платить за контент подписками, билетами в кино. Год от года гонорары известных актеров, режиссеров, сценаристов, ключевых художников только растут, причем очень сильно. В этом смысле применение ИИ позволит оптимизировать затраты для студий. Не сказал бы, что это приведет к тому, что цены на рынке резко опустятся. Никому не нужно много дешевого контента. Нужен качественный контент, который был создан людьми. Их время будет ценится дороже. Конкуренция все-таки не состоит в том, кто будет делать кардинально дешевле. Этому научатся все», - заявил Попов.
Он также допустил, что в будущем к помощи искусственного интеллекта будут прибегать на всех этапах работы с анимацией.
«Те, кто продолжает создавать мультфильмы руками, например, в кукольной анимации, или рисуют от руки, на каком-то отрезке производства все равно задействуют компьютерные технологии. Делают финальную сборку, монтаж, обработку. Когда человек водит стилусом по планшету, рисуя руками картинку, она появляется на экране. В итоге картинка становится цифровой, обработка идет с компьютера, но это создано человеком. В дальнейшем ИИ-инструменты все активнее будут интегрироваться в технологические и творческие процессы. Однозначно все, что делается в анимации, будет создаваться с применением ИИ. Главный момент, вокруг которого создался весь искусственный инфошум: мы якобы находимся на пороге того, что кино, мультфильмы и музыку будут делать за нас искусственные машины. В это я не верю», - сказал он
Ранее ИИ-режиссер и предприниматель Алексей Рыков рассказал НСН, что сегодня генеративные модели используются для написания черновых сценариев, разработки персонажей, создания концептов костюмов и локаций.
