«Исчезают стартовые позиции»: Каким кинопрофессиям угрожает ИИ
Правовое поле пока не успевает за технологическим развитием в киноиндустрии, что создает юридические и этические риски, сказал НСН Алексей Рыков.
В связи с внедрением искусственного интеллекта (ИИ) традиционные стартовые позиции в киноиндустрии постепенно исчезают, а работа монтажеров, звукорежиссеров и художников смещается в сторону контроля, интерпретации и финального художественного решения, рассказал НСН ИИ-режиссер и предприниматель Алексей Рыков.
В пресс-службе киностудии «Союзмультфильм» ранее рассказали ТАСС, что не планируют заменять представителей креативных профессий искусственным интеллектом. Интеграция нейросетей коснется производственной рутины. Рыков отметил, что человеческое присутствие, харизма и непредсказуемость остаются важнейшими элементами киноязыка, поэтому заменить актеров на ИИ пока что точно невозможно.
«Речь идет не столько о замещении профессий, сколько о перераспределении ролей внутри индустрии. Наибольшее давление уже испытывают специалисты начального уровня, особенно в сегменте визуальных эффектов. Рутинные задачи — такие как ротоскопинг (покадровая перерисовка кинопленки с настоящими актерами и декорациями — Прим. НСН) или базовая обработка изображения — автоматизируются быстрее всего. Это меняет саму логику входа в профессию: традиционные стартовые позиции постепенно исчезают. Средний и высокий уровни трансформируются. Монтажеры, звукорежиссеры и художники не исчезают, но их работа смещается в сторону контроля, интерпретации и финального художественного решения. С актерами ситуация более сложная. Полная замена пока невозможна: человеческое присутствие, харизма и непредсказуемость остаются важнейшими элементами киноязыка. Однако в массовке, дубляже и вспомогательных ролях влияние технологий уже заметно», — сказал собеседник НСН.
По его словам, правовое поле пока не успевает за технологическим развитием, что создает юридические и этические риски.
«Правовое поле пока не успевает за технологическим развитием. Использование цифровых двойников, включая образы умерших актеров, уже стало частью индустрии, но четких правил практически нет. В разных юрисдикциях появляются отдельные элементы регулирования — требования согласия, обсуждение прав на цифровую личность, попытки маркировать синтетический контент. Однако единая система отсутствует. Это создает риски — как юридические, так и этические. Даже в рамках одного проекта могут возникать конфликты, если условия использования образа не были заранее оговорены. Особенно остро стоит вопрос границы допустимого: где заканчивается технологическая возможность и начинается эксплуатация образа. Пока на него нет универсального ответа, индустрия действует в режиме эксперимента», — отметил эксперт.
Ранее президент Ассоциации анимационного кино России, генеральный продюсер группы компаний «Рики» и соавтор сериала «Смешарики» Илья Попов сказал НСН, что применение ИИ позволит удешевить производство анимационных проектов, однако действительно качественный контент возможен только при гибридном формате сотворчества человека и нейросетями.
- «Исчезают стартовые позиции»: Каким кинопрофессиям угрожает ИИ
