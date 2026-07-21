Путин наградил миллиардера Ковальчука вторым орденом
Президент России Владимир Путин наградил Юрия Ковальчука орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщает РБК.
Он удостоен награды «за большой вклад в реализацию социально значимых проектов, эффективную работу по сохранению культурно-исторических ценностей и активную благотворительную деятельность».
Ковальчук занимает 66 место в рейтинге российских миллиардеров по версии журнала Forbes. Весной текущего года его состояние оценивалось в $2 млрд.
В июле 2021 года Ковальчук был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в реализацию социально значимых проектов в Крыму.
Также Путин наградил артиста Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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