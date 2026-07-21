Путин наградил миллиардера Ковальчука вторым орденом

Он удостоен награды «за большой вклад в реализацию социально значимых проектов, эффективную работу по сохранению культурно-исторических ценностей и активную благотворительную деятельность».

Ковальчук занимает 66 место в рейтинге российских миллиардеров по версии журнала Forbes. Весной текущего года его состояние оценивалось в $2 млрд.

В июле 2021 года Ковальчук был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в реализацию социально значимых проектов в Крыму.

Также Путин наградил артиста Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

