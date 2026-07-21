Турпоток между Россией и Китаем может вырасти до 6 млн поездок
Количество взаимных туристических поездок между Россией и Китаем может достичь 6 млн к концу 2027 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
По его словам, в I квартале текущего года количество поездок россиян в Китай увеличилось на 60%, а поток китайских туристов в РФ вырос на 25%. В прошлом году КНР посетили около 2 млн российских граждан, тогда как Россию – примерно 1 млн китайцев. Чернышенко указал, что продление безвизового режима между двумя странами является подтверждением стратегического партнерства.
В России продлили безвизовый режим для граждан Китая. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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