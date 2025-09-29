От Рахманинова до Кандинского: На сцене Кремлевского дворца покажут Ballet Triptych
Новый спектакль станет для зрителей настоящим праздником русской культуры, заверили НСН прима-балерина Михайловского театра Ирина Перрен и ведущий солист МАМТ Артур Мкртчян.
Проект Ballet Triptych соединяет три разноплановые постановки в одном спектакле, позволяя зрителю расширить знакомство с русской культурой, рассказала НСН заслуженная артистка России, прима-балерина Михайловского театра Ирина Перрен.
Мировая премьера проекта, созданного компанией Muse Agency, состоится на сцене Государственного Кремлевского Дворца 13 октября. Постановка посвящена творческому осмыслению трех аспектов русской культуры - музыки, живописи и литературы. Первый одноактный балет «Кроткая» по одноименной повести Федора Достоевского поставил британский хореограф Джона Пол Кук.
Второй балет «Рахманинов» хореографа Мариинского театра Дмитрия Пимонова станет путешествием по пьесам-фантазиям великого русского композитора. Главную мужскую роль в нем исполнит заслуженный артист России, первый солист Мариинского театра Константин Зверев. Его партнершами выступят первые солистки Мариинского театра Кристина Шапран и Елена Евсеева и заслуженная артистка России, прима-балерина Михайловского театра Ирина Перрен.
По ее словам, уникальность спектакля в том, что зритель за один вечер увидит сразу три постановки.
«Формат триптиха - прекрасная возможность для зрителей увидеть на одной сцене артистов и хореографов из разных стран, театров, представителей различных балетных школ. Также в один вечер можно будет увидеть несколько постановок, разных по стилю. В то же время каждая из них – полноценный, логически завершенный спектакль. К тому же вечер в Кремле станет настоящим праздником русской культуры. Все три спектакля покажут красоту, глубину и уникальность наследия, оставленного нам предками. Мне будет приятно и волнительно разделить сцену с танцовщиками Большого и Мариинского театров. С кем-то из них я уже танцевала, а с некоторыми танцую впервые. Такое межтеатральное сотрудничество обогащает творческий процесс, многому учит, способствует появлению новых художественных форм и идей», - рассказала она.
Как подчеркнула собеседница НСН, в рамках Ballet Triptych ей довелось вновь поработать с удивительным хореографом.
«Для меня участие в проекте Ballet Triptych – очередное счастливое сотворчество с одним из моих любимых хореографов, Дмитрием Пимоновым. Мы познакомились на телепроекте Первого канала "Балеро". Тогда Дмитрий поставил номер для меня и моего партнера Петра Чернышева на песню Лары Фабиан Je suis Malade. Этот номер собрал высшие баллы всех членов жюри, стал одним из самых эмоциональных и запоминающихся номеров в шоу», - заявила Перрен.
Завершит триптих балет-танцсимфония Дмитрия Антипова «Футаж» на темы полотен Василия Кандинского под музыку Мориса Равеля. На сцене предстанут прима-балерина Большого театра Евгения Образцова и премьер Большого театра Артем Овчаренко, также прима-балерина театра «Кремлевский балет» Дарья Канделаки (Бочкова), ведущая солистка МАМТ Валерия Муханова, Дмитрий Соболевский и ведущий солист МАМТ Артур Мкртчян. Он отметил, что постановка «Футаж» подарит зрителям возможность визуально исследовать танцевальные формы.
«Меня всегда вдохновляет участие в таких проектах. Они открывают новые горизонты работы с новыми хореографами и коллегами. В третьей части балета «Футаж» связь между работами Кандинского и балетом действительно интересна. Кандинский как абстракционист создавал свои картины, опираясь на эмоции и цветовые комбинации. Это перекликается с движением и выразительностью балета. Музыка Равеля усиливает эту связь и создает насыщенную атмосферу, в которой можно исследовать визуально и танцевальные формы. Я считаю творчество Кандинского и других абстракционистов вдохновляющим, поскольку они открыли новые способы восприятия искусства, которые можно применять и в хореографии», - сказал Мкртчян.
Ранее прима-балерина Большого театра Евгения Образцова рассказала «Радиоточке НСН», что сегодня в театр ходят не только пожилые пары, планирующие подобный выход в свет за полгода. По ее словам, спектакли также посещает и множество молодых людей, которые совершают такие походы регулярно.
