Мировая премьера проекта, созданного компанией Muse Agency, состоится на сцене Государственного Кремлевского Дворца 13 октября. Постановка посвящена творческому осмыслению трех аспектов русской культуры - музыки, живописи и литературы. Первый одноактный балет «Кроткая» по одноименной повести Федора Достоевского поставил британский хореограф Джона Пол Кук.

Второй балет «Рахманинов» хореографа Мариинского театра Дмитрия Пимонова станет путешествием по пьесам-фантазиям великого русского композитора. Главную мужскую роль в нем исполнит заслуженный артист России, первый солист Мариинского театра Константин Зверев. Его партнершами выступят первые солистки Мариинского театра Кристина Шапран и Елена Евсеева и заслуженная артистка России, прима-балерина Михайловского театра Ирина Перрен.

По ее словам, уникальность спектакля в том, что зритель за один вечер увидит сразу три постановки.

«Формат триптиха - прекрасная возможность для зрителей увидеть на одной сцене артистов и хореографов из разных стран, театров, представителей различных балетных школ. Также в один вечер можно будет увидеть несколько постановок, разных по стилю. В то же время каждая из них – полноценный, логически завершенный спектакль. К тому же вечер в Кремле станет настоящим праздником русской культуры. Все три спектакля покажут красоту, глубину и уникальность наследия, оставленного нам предками. Мне будет приятно и волнительно разделить сцену с танцовщиками Большого и Мариинского театров. С кем-то из них я уже танцевала, а с некоторыми танцую впервые. Такое межтеатральное сотрудничество обогащает творческий процесс, многому учит, способствует появлению новых художественных форм и идей», - рассказала она.