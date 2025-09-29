Умерла музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева

Сообщается, что заслуженный деятель искусств РФ, завкафедрой музыкальной выразительности актёра Театрального института имени Щукина, скончалась после продолжительной болезни.

В театре отметили, что Агаева была не только музыкальным руководителем постановок многих известных режиссёров, но и принимала участие в записи музыки более чем к 150 кинофильмам, а также осуществила множество фондовых записей.

«28 октября Татьяне Николаевне должно было исполниться 79 лет... Мы скорбим и оплакиваем её уход... Это невосполнимая потеря для Театра Вахтангова», - говорится в сообщении.

Ранее на 85-м году жизни умер актёр и режиссёр, педагог, народный артист РФ Владимир Сафронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

