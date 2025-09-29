ВС России освободили Шандриголово в ДНР
Армия России освободила село Шандриголово в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, территорию взяли под контроль силы группировки войск «Запад», которые улучшили свое тактическое положение.
«Подразделения... в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово», - говорится в сообщении.
Между тем Герой России, замкомандира 5-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Илья Иванов заявил, что российские военные освободили весь юг ДНР, пишет «Свободная пресса».
