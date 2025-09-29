Казахстан и Киргизия отказались проводить Игры стран СНГ в 2027 году

Казахстан и Киргизия отказались проводить в 2027 году IV Игры стран СНГ. Об этом сообщает ТАСС.

Зампредседателя комитета по делам спорта и физкультуры Казахстана Аманбай Нурмуханбетов на заседании Совета по физкультуре и спорту стран СНГ заявил, что в 2026 году в его стране пройдут «Игры будущего» и другие соревнования. В этой связи необходимо сконцентрировать организационные, финансовые и административные ресурсы на данных мероприятиях.

Чрезвычайный и полномочный посол Киргизии в Азербайджане Максат Мамытканов, в свою очередь, указал, что Душанбе не сможет принять у себя Игры СНГ в 2027 году по финансовым соображениям.

Ранее стало известно, что вторые «Игры будущего» пройдут в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби с 18 по 23 декабря 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

