«Шла к этому 10 лет!»: Прима Большого театра Кретова о знаковых постановках и роке
Кристина Кретова объяснила в эфире НСН, как ее Жизель связана с Галиной Улановой, признавшись, что перед спектаклями слушает не Чайковского с Шопеном, а Долину с Арбениной.
Музыка: от Шопена до Арбениной
Прима-балерина Большого театра Кристина Кретова в интервью НСН рассказала, как стала примой сразу трех московских театров, назвала главные спектакли в своей карьере, а также объяснила, как связаны с балетом рок и джаз.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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В ближайшие выходные рок-н-ролльная жизнь забурлит за пределами двух столиц. Диана Арбенина отправится в Воронеж, «Звери» - в Екатеринбург и Челябинск, а «Ария» - в Липецк и Курск. Вячеслав Бутусов порадует фанатов в Ереване, The Hatters – в Минске, а московскую публику будут зажигать «Слот», «Zолото» и «Мастер».
Ну а Кристина Кретова, ставшая недавно первой в истории примой сразу трех московских театрах, рассказала об удивительной связи с балетом рока и джаза.
«Я слушаю совершенно разную музыку, это зависит от настроения. При этом я очень часто слушаю музыку, когда готовлюсь к спектаклю. Когда я разогреваю тело или делаю грим, включаю наушники – и это совершенно не классическая музыка, не Шопен, не Чайковский. Это может быть абсолютно разная музыка, я обожаю, например, послушать Ларису Долину. Если из рок-групп, то Диана Арбенина, почему бы и нет».
Театр: Вера, Жизель и Каренина
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Солнце Ландау» в Театре имени Вахтангова, «Дети Солнца» на площадке театр-сцена «Мельников» и «Моё загляденье» в МХТ имени Чехова.
Театралы Петербурга идут на спектакль «Маяковский. Я сам» с Никитой Кологривым и «Лебединое озеро» в Эрмитажном театре.
Ну а Кристина Кретова рассказала, как стала примой сразу трех театров.
«В моей жизни случилось очень важное событие, я наконец стала примой-балериной Большого театра! К этому я шла десять лет, потому что последнее мое назначение на роль ведущей солистки Большого театра было именно десять лет назад. В Кремлевском балете я уже через сезон стала примой-балериной, а в театр имени Станиславского и Немировича-Данченко я уже была приглашена в качестве примы-балерины. Когда я была ведущей солисткой, я исполняла абсолютно те же партии, я вела спектакли, танцевала заглавные роли – это и Мари в "Щелкунчике", и Китри в "Дон Кихоте", и белый и черный лебедь в "Лебедином озере". Статус примы-балерины Большого театра – я даже не знаю, с чем это сравнить. Я безумно счастлива и безумно благодарна. Честно говоря, в какой-то момент я уже потеряла веру, но внутри, в сердце всегда таилась та самая заветная надежда, то самое желание, что все-таки когда-то это случится. И вот это случилось именно 1 мая, в день мира, труда и весны. В Большом театре на сегодняшний день десять прима-балерин, я стала десятой», - отметила Кретова.
Она также назвала три самых знаковых постановках в своей карьере.
«В первую очередь это балет "Жизель" и роль Жизели, которую я исполняла впервые на сцене Кремлевского балета и впервые на сцене Большого театра. Для меня эта роль очень важная, я к ней отношусь с огромным трепетом, потому что мой педагог, Нина Львовна Семизорова – одна из последних учениц Галины Сергеевны Улановой, а Уланова всегда славилась своей Жизелью. Партии, которые она исполняла, просто потрясающие. Конечно же, Нина Львовна пыталась передать мне все то, что в нее вложила Галина Уланова, поэтому этой партией я дорожу очень сильно. Вторая моя знаковая роль это Анна Каренина в одноименно спектакле, который поставил Джон Ноймайер. Я обожаю этот спектакль и этого хореографа. Для меня эта роль одна из самых любимых, которые я исполняю на сцене Большого театра. Третья партия – это "Герой нашего времени", который поставил Юрий Посохов. Там я исполняю партию Веры. Мы специально летали в Сан-Франциско, поскольку он там являлся главным балетмейстером, десять дней ставили там эту партию, и я являюсь ее первой исполнительницей на сцене Большого театра. Эти три партии для меня особенные и знаковые», - подчеркнула балерина.
Кино: Жванецкий и Монте-Кристо
Новый киноуикенд стартовал в России уже сегодня. В числе его главных премьер комедии "Туда" и "Олень", а также фильм-концерт "Жванецкий" с участием Евгения Гришковца, Юрия Стоянова, Сергея Маковецкого и других звезд.
Кристина Кретова отметила, что тоже хотела бы сняться в кино, рассказав об участии в документальном фильме "Большой. Сезон" с участием Анны Нетребко, а также телеверсиях балетных постановок: "Пламя Парижа", "Герой нашего времени" и "Дама с камелиями".
«Я принимала участие в документальных фильмах о Большом театре, а также в спектаклях, но это нельзя назвать кино, это, скорее, прямая трансляция балета. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что мы совершенно забываем, что нас сейчас снимают несколько камер. Мы продолжаем танцевать спектакль для зрителей, забывая, что находимся еще и у кого-то на экране. Конечно , я мечтаю сняться в кино. Наверное, это будет следующая ступень в моей жизни. Ну а из последнего, что я посмотрела, могу порекомендовать фильм "Граф Монте-Кристо"», - заключила собеседница НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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