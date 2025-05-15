«Шла к этому 10 лет!»: Прима Большого театра Кретова о знаковых постановках и роке

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Прима-балерина Большого театра Кристина Кретова в интервью НСН рассказала, как стала примой сразу трех московских театров, назвала главные спектакли в своей карьере, а также объяснила, как связаны с балетом рок и джаз.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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В ближайшие выходные рок-н-ролльная жизнь забурлит за пределами двух столиц. Диана Арбенина отправится в Воронеж, «Звери» - в Екатеринбург и Челябинск, а «Ария» - в Липецк и Курск. Вячеслав Бутусов порадует фанатов в Ереване, The Hatters – в Минске, а московскую публику будут зажигать «Слот», «Zолото» и «Мастер».

Ну а Кристина Кретова, ставшая недавно первой в истории примой сразу трех московских театрах, рассказала об удивительной связи с балетом рока и джаза.

«Я слушаю совершенно разную музыку, это зависит от настроения. При этом я очень часто слушаю музыку, когда готовлюсь к спектаклю. Когда я разогреваю тело или делаю грим, включаю наушники – и это совершенно не классическая музыка, не Шопен, не Чайковский. Это может быть абсолютно разная музыка, я обожаю, например, послушать Ларису Долину. Если из рок-групп, то Диана Арбенина, почему бы и нет».

