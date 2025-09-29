Косметические бренды сегодня борются за клиента путем открытия большого количества торговых точек, а также за счет привлечения молодежи, поэтому Wildberries не выбьет лидеров из отрасли, рассказала НСН член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева.

Новым владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош» может стать ООО РВБ, объединенная компания Wildberries & Russ. Стороны объявили о заключении стратегического партнерства, но по факту договорились о передаче прав на бизнес стоимостью 5–6 млрд руб. Для Wildberries приобретение сети — возможность закрепиться на рынке премиальной косметики, пишет «Коммерсант». Дычева оценила такой ход для косметической отрасли.