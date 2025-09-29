Аромат продаж: Зачем Wildberries покупает парфюмерную сеть «Рив Гош»
Член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева заявила НСН, что покупка Wildberries сети «Рив Гош» не выбьет других игроков с рынка.
Косметические бренды сегодня борются за клиента путем открытия большого количества торговых точек, а также за счет привлечения молодежи, поэтому Wildberries не выбьет лидеров из отрасли, рассказала НСН член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева.
Новым владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош» может стать ООО РВБ, объединенная компания Wildberries & Russ. Стороны объявили о заключении стратегического партнерства, но по факту договорились о передаче прав на бизнес стоимостью 5–6 млрд руб. Для Wildberries приобретение сети — возможность закрепиться на рынке премиальной косметики, пишет «Коммерсант». Дычева оценила такой ход для косметической отрасли.
«Конечно, «Рив Гош» - это заметная сеть на российском косметическом рынке, входит в пятерку игроков. Для Wildberries парфюмерия и косметика являются существенным сегментом, это касается всех маркетплейсов. Теперь у компании есть возможность развиртуализировать этот канал, создать офлайн-присутствие. Американский Amazon тоже пошел по этому пути, строит витрины. Это очень логичный шаг», - пояснила она.
При этом Дычева отметила, что крупнейшие игроки смогут удержать клиентов, даже если Wildberries предложит выгодные цены.
«Сегодня борьба за клиентов осуществляется не только с помощью цены, влияет количество торговых точек. Лидер в этом вопросе у нас «Л’Этуаль». Будет влиять лояльность аудитории: у «Золотого яблока» сегодня самая молодая аудитория, они будут за счет этого отстаивать свои позиции. Большое значение имеет также и ассортимент. У каждого свое конкурентное преимущество. Онлайн-продажи сегодня занимают существенную долю продаж в сегменте косметики, это доля растет. Но при этом покупатели не будут отказываться от походов в магазины. Косметика – это все-таки специфическая продукция, нужно посмотреть аромат, цвет и так далее, попробовать», - пояснила собеседница НСН.
