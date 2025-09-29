Игорь Руденя назначен полпредом президента в Северо-Западном Федеральном округе
Губернатор Тверской области Игорь Руденя стал полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин, сообщили в Кремле.
«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции... назначить Руденю Игоря Михайловича полномочным представителем... в Северо-Западном федеральном округе», - говорится в документе.
Отдельным указом Путин досрочно прекратил полномочия главы Тверской области, приняв его отставку по собственному желанию из-за перехода на другую работу.
Ранее должность полпреда в СЗФО занимал Александр Гуцан. На минувшей неделе его назначили новым генеральным прокурором РФ, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аромат продаж: Зачем Wildberries покупает парфюмерную сеть «Рив Гош»
- Игорь Руденя назначен полпредом президента в Северо-Западном Федеральном округе
- В Кремле назвали высказывания о поставке Киеву ракет «Томагавк» очень серьезными
- От Рахманинова до Кандинского: На сцене Кремлевского дворца покажут Ballet Triptych
- ВС России освободили Шандриголово в ДНР
- Минтруд: Индексация пенсий в 2026 году пройдет разово с 1 января
- Россиянам объяснили, кому положено повышение зарплаты
- В России проиндексируют материнский капитал
- В SuperJob назвали позиции, на которые охотнее всего берут пенсионеров
- Медведев назвал шесть причин, почему войны России с Европой не будет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru