Игорь Руденя назначен полпредом президента в Северо-Западном Федеральном округе

Губернатор Тверской области Игорь Руденя стал полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин, сообщили в Кремле.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции... назначить Руденю Игоря Михайловича полномочным представителем... в Северо-Западном федеральном округе», - говорится в документе.

Отдельным указом Путин досрочно прекратил полномочия главы Тверской области, приняв его отставку по собственному желанию из-за перехода на другую работу.

Ранее должность полпреда в СЗФО занимал Александр Гуцан. На минувшей неделе его назначили новым генеральным прокурором РФ, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Тверская ОбластьНазначениеВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры