Рассказывают сказки: В объединении сервисов перепродажи билетов увидели подвох
Оксана Полевская заявила НСН, что сегодня компании по перепродаже билетов вписываются в правовое поле, так как клиенты сами готовы переплачивать.
Платформам по перепродаже билетов невыгодно объединяться в ассоциацию вторичного рынка, заявила НСН директор по развитию бизнеса компании «Интикетс» Оксана Полевская.
Билетные брокеры объединяются в новую ассоциацию — вторичного билетного рынка, среди ее участников — крупная платформа перепродажи Portalbilet. Основная цель организации — вывод сегмента в правовое поле, а также создание единой системы проверки билетов. Сам объем рынка по итогам года может достигнуть 10 млрд рублей, пишет «Коммерсант». Полевская призналась, что пока не понимает, как это будет работать.
«Официальные билетные операторы никак не сотрудничают с платформами перепродажи. Здоровая конкуренция существует в легальном поле, а это даже не конкуренты, здесь просто перепродажа. У нас цена билета устанавливается автором продукта, организатором. Для официальных распространителей билетов устанавливается процент сервисного сбора, до 10%. «Вторичка» – это когда билет продан, а зрители потом его выкладывают на «Авито», условно говоря. Если есть договор с организатором, это уже не вторичный рынок», - пояснила она.
Как говорится в публикации, речь идёт об официальных брокерах – ООО и ИП, которые не нарушают закон и зарабатывают на комиссии: они заключают договоры с организаторами мероприятий и обязуются устанавливать наценку не выше 10%. Но на рынке также есть спекулянты: они работают как частные лица и устанавливают любые наценки, чаще всего продавая билеты через маркетплейсы.
Полевская подчеркнула, что сегодня компании по перепродаже билетов вписываются в правовое поле, так как клиенты сами готовы переплачивать.
«Современные билетные системы позволяют установить динамическое ценообразование – когда цена растет в зависимости от спроса. Всю выручку получает организатор, владелец продукта. В чем тогда прикол? Если у старого оператора есть договор с организатором, а новый тоже заключит этот договор, билеты не смогут стоить по-разному. Или им будут сливать дефицит, чтобы они продавали дороже? Это такая себе история. Сейчас все вторичные сайты увеличивают цены. На официальном сайте билет стоит пять тысяч рублей, а у них – восемь тысяч, например. Как это впишут в законодательство? В чем будет бизнес для них? Сейчас есть люди, которые готовы покупать билеты за 50 тысяч и больше. Иногда люди покупают билеты дороже, не зная, что официальная цена меньше. Не надо рассказывать сказки», - добавила собеседница НСН.
Ранее глава корпорации PMI, владелец билетного оператора «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн заявил «Радиоточке НСН», что общая инфляция, завышенные требования артистов по гонорарам, а также изолированность российского рынка исполнителей привели к росту цен на билеты с начала 2025 года на 10-15%.
