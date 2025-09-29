«Официальные билетные операторы никак не сотрудничают с платформами перепродажи. Здоровая конкуренция существует в легальном поле, а это даже не конкуренты, здесь просто перепродажа. У нас цена билета устанавливается автором продукта, организатором. Для официальных распространителей билетов устанавливается процент сервисного сбора, до 10%. «Вторичка» – это когда билет продан, а зрители потом его выкладывают на «Авито», условно говоря. Если есть договор с организатором, это уже не вторичный рынок», - пояснила она.

Как говорится в публикации, речь идёт об официальных брокерах – ООО и ИП, которые не нарушают закон и зарабатывают на комиссии: они заключают договоры с организаторами мероприятий и обязуются устанавливать наценку не выше 10%. Но на рынке также есть спекулянты: они работают как частные лица и устанавливают любые наценки, чаще всего продавая билеты через маркетплейсы.

Полевская подчеркнула, что сегодня компании по перепродаже билетов вписываются в правовое поле, так как клиенты сами готовы переплачивать.

«Современные билетные системы позволяют установить динамическое ценообразование – когда цена растет в зависимости от спроса. Всю выручку получает организатор, владелец продукта. В чем тогда прикол? Если у старого оператора есть договор с организатором, а новый тоже заключит этот договор, билеты не смогут стоить по-разному. Или им будут сливать дефицит, чтобы они продавали дороже? Это такая себе история. Сейчас все вторичные сайты увеличивают цены. На официальном сайте билет стоит пять тысяч рублей, а у них – восемь тысяч, например. Как это впишут в законодательство? В чем будет бизнес для них? Сейчас есть люди, которые готовы покупать билеты за 50 тысяч и больше. Иногда люди покупают билеты дороже, не зная, что официальная цена меньше. Не надо рассказывать сказки», - добавила собеседница НСН.

Ранее глава корпорации PMI, владелец билетного оператора «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн заявил «Радиоточке НСН», что общая инфляция, завышенные требования артистов по гонорарам, а также изолированность российского рынка исполнителей привели к росту цен на билеты с начала 2025 года на 10-15%.

