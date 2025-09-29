Сегодня в России наблюдается гендерный перекос: доля женщин составляет 63%, а мужчин – 37%, об этом свидетельствуют опубликованные результаты исследования Civixplorer. Этот демографический вызов закономерно ставит вопрос: как в таких условиях формировать крепкие семьи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что активисты движения «Сорок сороков» обратились в Госдуму с предложением ограничить продажу контрацептивов парам, состоящим в браке. По мнению активистов, доступность средств контрацепции ведет к снижению рождаемости и углублению демографического кризиса, а введение ограничений для супругов окажет положительное влияние на рост населения. Гибатдинов увидел в подобной инициативе желание общественников пропиариться.

«Эти инициативы бывают бредовыми. Кому-то для пиара или для привлечения к себе внимания приходят в голову вот такие вот идеи. Ну давайте еще начнем молодым рекомендовать позы. Можно и до этого дойти», — сказал собеседник НСН.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, в свою очередь, назвала предложение запретить продавать контрацептивы супружеским парам темой, на которую не хочется рассуждать.

