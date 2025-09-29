Сенатор Гибатдинов назвал бредовой идею запретить семьям контрацептивы
Инициативы общественников бывают бредовыми и иногда преследуют исключительно цели пиара, сказал в пресс-центре НСН Айрат Гибатдинов.
Предложения общественников запретить семьям пользоваться контрацептивам — не что иное, как попытка привлечь к себе внимание, заявил в пресс-центре НСН член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.
Сегодня в России наблюдается гендерный перекос: доля женщин составляет 63%, а мужчин – 37%, об этом свидетельствуют опубликованные результаты исследования Civixplorer. Этот демографический вызов закономерно ставит вопрос: как в таких условиях формировать крепкие семьи.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что активисты движения «Сорок сороков» обратились в Госдуму с предложением ограничить продажу контрацептивов парам, состоящим в браке. По мнению активистов, доступность средств контрацепции ведет к снижению рождаемости и углублению демографического кризиса, а введение ограничений для супругов окажет положительное влияние на рост населения. Гибатдинов увидел в подобной инициативе желание общественников пропиариться.
«Эти инициативы бывают бредовыми. Кому-то для пиара или для привлечения к себе внимания приходят в голову вот такие вот идеи. Ну давайте еще начнем молодым рекомендовать позы. Можно и до этого дойти», — сказал собеседник НСН.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, в свою очередь, назвала предложение запретить продавать контрацептивы супружеским парам темой, на которую не хочется рассуждать.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач указала, кому грозит синдром «сухого глаза»
- Сенатор Гибатдинов назвал бредовой идею запретить семьям контрацептивы
- Казахстан и Киргизия отказались проводить Игры стран СНГ в 2027 году
- Аромат продаж: Зачем Wildberries покупает парфюмерную сеть «Рив Гош»
- Игорь Руденя назначен полпредом президента в Северо-Западном Федеральном округе
- В Кремле назвали высказывания о поставке Киеву ракет «Томагавк» очень серьезными
- От Рахманинова до Кандинского: На сцене Кремлевского дворца покажут Ballet Triptych
- ВС России освободили Шандриголово в ДНР
- Минтруд: Индексация пенсий в 2026 году пройдет разово с 1 января
- Россиянам объяснили, кому положено повышение зарплаты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru