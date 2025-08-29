«Феноменальный профи!»: Родиона Щедрина сравнили с Чайковским и Рахманиновым
Родион Щедрин всегда очень много работал, был уникальным композитором и грандиозным пианистом, и всегда писал музыку рукой, не жалуя компьютеры, сказал в эфире НСН Александр Чайковский.
Родион Щедрин был «колоссальным» композитором», музыка которого останется в веках наряду с произведениями великих авторов, заявил в интервью НСН народный артист России, художественный руководитель Московской государственной академической филармонии, пианист Александр Чайковский.
Рано утром 29 августа стало известно, что на 93-м году жизни скончался знаменитый советский и российский композитор Родион Щедрин. Об этом печальном событии сообщили в Большом театре. Чайковский отметил, что знал Щедрина с молодости.
«Для меня это огромная потеря, мы с ним давно уже были очень дружны. Он приметил меня еще совсем молодым, поддерживал, а потом мы уже были друзьями. Это выдающийся, великий музыкант, ярчайшая личность в русской музыке, колоссальный композитор. Я абсолютно убежден, что его музыка останется навсегда, также как музыка Прокофьева, Шостаковича, Чайковского и Рахманинова, потому что у него есть совершеннейшие шедевры. Например, «Конек-Горбунок» или первый, второй и третий фортепьянные концерты. Например, его потрясающая, совершенно грандиозная опера «Мертвые души» - когда я увидел ее первый раз на премьере Большого театра, она меня просто потрясла, и я ходил три раза подряд на этот спектакль. Мне очень грустно сегодня. Я потерял своего старшего товарища и при этом совершенно изумительную личность, изумительного композитора. У нас горе», - подчеркнул музыкант.
По его словам, музыкальные вкусы Щедрина были разнообразны, но он уважал и предпочтения коллег.
«Он был очень симпатичный, остроумный и феноменальный профи. Несмотря на свой музыкантский вкус, он всегда очень уважал композиторов, которые были не его стиля. Он был очень широк в спектре своих вкусовых, музыкальных ощущений, очень любил джаз, любил мюзиклы. У него был блестящий, очень тонкий, изумительный слух. При этом он был грандиозный пианист и спокойно мог бы быть звездой. Кроме того, редко кто из композиторов знал и слышал оркестр так, как он. Его мастерство оркестрового письма было совершенно уникальным. Мне даже трудно сказать, кто мог сравниться с ним по знанию оркестра. Может быть, Равель, Чайковский или Штраус. Он очень много работал, всегда писал, причем писал рукой, без всяких компьютеров, и меня хвалил в последние годы, что я не перехожу на компьютер. Он замечательно знал истоки и был глубоко русский композитор, несмотря на то, что прекрасно знал все течения авангардные, западные, американские и так далее. Он вообще был очень подкованный человек», - заключил собеседник НСН.
Родион Щедрин - народный артист СССР, лауреат Ленинской премии. С 1958 года он был женат на балерине Майе Плисецкой. В числе его самых известных произведений балеты «Конек-Горбунок» и «Кармен-сюита» и Первая симфония, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
