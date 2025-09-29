В Кремле назвали высказывания о поставке Киеву ракет «Томагавк» очень серьезными

Заявления о возможной поставке Украине ракет «Томагавк» из США являются очень серьезными. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле слышали эти высказывания и внимательно их анализируют.

Отвечая на вопрос о возможной поставке ракет, Песков подчеркнул, что важно понимать, кто будет запускать и нацеливать снаряды - украинские или американские военные.

Ранее стало известно, что Киев просил Вашингтон передать ВСУ крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью от 1300 до 1800 километров, пишет «Свободная пресса». Как отмечал вице-президент США Джей Ди Вэнс, американская администрация обсуждает возможность поставок боеприпасов другим странам НАТО для их передачи Украине.

