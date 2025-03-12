История Серебряного века и вестерн: Что стоит прочитать в марте 2025 года
Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева и шеф-редактор «Яндекс Книг» Константин Мильчин в эфире НСН назвали среди главных художественных новинок весны роман «Эйзен» о режиссере Сергее Эйзенштейне от автора книги «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной.
Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева в интервью НСН отнесла к главным книгам марта 2025 года произведения Рёко Секигути, Ричарда Руссо, также призвав обратить особое внимание и на работу ирландского писателя Пола Линча.
«Дебютный роман ирландского писателя и лауреата Букеровской премии 2023 года Пола Линча "Небо красно поутру" будет оригинальным "трансконтинентальным вестерном, написанным мастером пейзажа и света". Пройти мимо такой новинки весны особенно после его мастерски придуманной «Песни пророка» не представляется возможным. Также выделю "Зов запахов" японской писательницы Рёко Секигути. Автор пронзительного эссе "Нагори. Тоска по уходящему сезону" на сей раз рассказывает о личном дневнике запахов, о своих размышлениях о жизни и смерти. Запахи переносят в Пале-Рояль, в Тегеран, в Париж, в Хельсинки. Книга для тех, кому интересно, каково это - опираться на обоняние при взаимодействии с этим миром. Отдельно можно выделить и работу пулитцеровского лауреата Ричарда Руссо "Дураки все". С событий первого экранизированного романа "Дураков нет" прошло 10 лет. Славный Салли живет свою лучшую жизнь и попадает в гущу событий. Это добрый и ироничный роман, отличное продолжение первой книги и редкая удача», - рассказала она.
По словам собеседника НСН, к главным новинкам первого месяца весны также можно отнести произведения Гузель Яхиной и Максима Жегалина.
«Серебряный век сегодня пользуется особенной популярностью. Максим Жегалин написал удивительный документальный роман про главных персон Серебряного века – Блока, Гумилева, Гиппиус, Цветаеву. «Бражники и блудницы. Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века» охватывает эпоху с 1905 по 1922 годы — время невероятной поэзии, амбициозных экспериментов и оглушительного отчаяния. При этом одной из главных художественных новинок весны можно назвать и роман "Эйзен" Гузель Яхиной. Автор произведений "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои" написала книгу, главным героем которого стал кинорежиссер Сергей Эйзенштейн. В центре сюжета оказалась не только узнаваемая творческая персона, но и великая эпоха», - уточнила шеф-редактор группы компаний «Литрес».
При этом шеф-редактор «Яндекс Книг» Константин Мильчин в беседе с НСН тоже выделил среди главных новинок марта произведение Гузель Яхиной.
«"Эйзен" Гузель Яхиной расскажет, как Сергей Эйзенштейн создал современный кинематограф и почему настоящий гений не способен к нормальной жизни. Интересно и издание "Безумия в классическую эпоху" Мишель Фуко в новом переводе. Это великая книга о том, как человечество относилось к безумию. Новый роман "Выбор воды" от создательницы международного бестселлера «Страна Саша» Галы Узрютовой представит историю о поисках себя по всей планете. Могу выделить также документальный триллер о ключевом эпизоде французской революции "Падение Робеспьера" Колина Джонса и англо-индийскую сагу "Стеклянный дворец", которую написал Амитав Гош. Книга рассказывает о том, как большая история вторгается в маленькую частную жизнь, и как сама эта маленькая жизнь может повлиять на большую историю», - заявил он.
Ранее депутат Госдумы, журналист и публицист Анатолий Вассерман в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщал, что в 2024 году зачитывался фантастикой в поджанре «попадание». Эрудит назвал одним из любимых писателей в этом жанре Андрея Шопперта.
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