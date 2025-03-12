История Серебряного века и вестерн: Что стоит прочитать в марте 2025 года

При этом шеф-редактор «Яндекс Книг» Константин Мильчин в беседе с НСН тоже выделил среди главных новинок марта произведение Гузель Яхиной.

«"Эйзен" Гузель Яхиной расскажет, как Сергей Эйзенштейн создал современный кинематограф и почему настоящий гений не способен к нормальной жизни. Интересно и издание "Безумия в классическую эпоху" Мишель Фуко в новом переводе. Это великая книга о том, как человечество относилось к безумию. Новый роман "Выбор воды" от создательницы международного бестселлера «Страна Саша» Галы Узрютовой представит историю о поисках себя по всей планете. Могу выделить также документальный триллер о ключевом эпизоде французской революции "Падение Робеспьера" Колина Джонса и англо-индийскую сагу "Стеклянный дворец", которую написал Амитав Гош. Книга рассказывает о том, как большая история вторгается в маленькую частную жизнь, и как сама эта маленькая жизнь может повлиять на большую историю», - заявил он.

Ранее депутат Госдумы, журналист и публицист Анатолий Вассерман в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщал, что в 2024 году зачитывался фантастикой в поджанре «попадание». Эрудит назвал одним из любимых писателей в этом жанре Андрея Шопперта.

