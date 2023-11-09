«Нюша вместо Лепса»: Сурганова о концертном эксперименте и мульт-сюрпризах

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступила лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова.

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Музыкальный уикенд в столице откроет «Пневмослон», который даст сразу два концерта (10 и 11 ноября, клуб «1930») – «Полегче» и «Потяжелее». В субботу уже «Пикник» удивит Москву стадионным шоу планетарного масштаба (11 ноября, «ВТБ Арена»). Кроме того, столичную публику порадуют «Кирпичи» (10 ноября, «16 Тонн») и Найк Борзов (11 ноября, «Aglomerat»), а The Dead President отметит День рождения (11 ноября, «PunkFiction»).

«Алиса» в выходные даст сразу два больших концерта в Питере (10 и 11 ноября, «Юбилейный»), «Эпидемия» порадует металлистов Волгограда, а Вячеслав Бутусов отметит в Кемерово 40-летие «Наутилуса».

Ну а Светлана Сурганова рассказала НСН о юбилейном концерте в Москве, который пройдет в «Крокусе» 18 ноября.

«В свой 20-летний юбилей, впервые за время существования коллектива "Сурганова и оркестр" мы себе решили позволить некий эксперимент. Это будет не просто концерт, а концерт со сценографией, выстроенное режиссерское шоу с привлечением других музыкантов, не только классический состав коллектива. Это не какие-то именитые артисты. Может, вы ждете Григория Лепса, например, или группу ДДТ, Вячеслава Бутусова или Настю Полеву... Хотя была такая идея, но нет, тут другое: акцент, скорее, на музыкально-театральную составляющую. Режиссер этого действа, прекрасный креативный человек Александр Юрасов, который, кстати, является режиссером программы "Квартирник у Маргулиса". Саша составил на свой вкус трек-лист, он для меня оказался несколько необычным: многие песни я не планировала исполнять в 20-летней программе. Но, тем не менее, решила полностью довериться мнению режиссера. Что это будет, мне самой любопытно», - заинтриговала Сурганова.

