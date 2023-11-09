«Нюша вместо Лепса»: Сурганова о концертном эксперименте и мульт-сюрпризах
Светлана Сурганова рассказала в эфире НСН, в каком мультфильме «пересеклись» Арбенина с Новодворской, сравнила Водолазкина с Достоевским и анонсировала юбилейный концерт.
Концерты: Юбилеи и эксперименты
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступила лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова.
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Музыкальный уикенд в столице откроет «Пневмослон», который даст сразу два концерта (10 и 11 ноября, клуб «1930») – «Полегче» и «Потяжелее». В субботу уже «Пикник» удивит Москву стадионным шоу планетарного масштаба (11 ноября, «ВТБ Арена»). Кроме того, столичную публику порадуют «Кирпичи» (10 ноября, «16 Тонн») и Найк Борзов (11 ноября, «Aglomerat»), а The Dead President отметит День рождения (11 ноября, «PunkFiction»).
«Алиса» в выходные даст сразу два больших концерта в Питере (10 и 11 ноября, «Юбилейный»), «Эпидемия» порадует металлистов Волгограда, а Вячеслав Бутусов отметит в Кемерово 40-летие «Наутилуса».
Ну а Светлана Сурганова рассказала НСН о юбилейном концерте в Москве, который пройдет в «Крокусе» 18 ноября.
«В свой 20-летний юбилей, впервые за время существования коллектива "Сурганова и оркестр" мы себе решили позволить некий эксперимент. Это будет не просто концерт, а концерт со сценографией, выстроенное режиссерское шоу с привлечением других музыкантов, не только классический состав коллектива. Это не какие-то именитые артисты. Может, вы ждете Григория Лепса, например, или группу ДДТ, Вячеслава Бутусова или Настю Полеву... Хотя была такая идея, но нет, тут другое: акцент, скорее, на музыкально-театральную составляющую. Режиссер этого действа, прекрасный креативный человек Александр Юрасов, который, кстати, является режиссером программы "Квартирник у Маргулиса". Саша составил на свой вкус трек-лист, он для меня оказался несколько необычным: многие песни я не планировала исполнять в 20-летней программе. Но, тем не менее, решила полностью довериться мнению режиссера. Что это будет, мне самой любопытно», - заинтриговала Сурганова.
Театр: «Достоевский нашего времени»
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», спектакль Владимира Машкова «Схватка» в Театре Олега Табакова и «Сказки для взрослых» в театре «Модерн».
Театралы Петербурга выбрали в выходные «Откровения любящей женщины», в Краснодаре идут на «Парфюмера», а в Екатеринбурге - на «Близость».
Ну а Светлана Сурганова рассказала НСН, что происходит в Петербурге, в арт-пространстве «ПушкинРядом».
«Чудесные события происходят в "ПушкинРядом", выступают поэты, композиторы, коллективы, ставятся моноспектакли. Одним из ярчайших явлений этого года был спектакль в авторстве Антона Адасинского, также выступал у нас Евгений Водолазкин, мой любимый писатель. Совсем скоро, в рамках клубной встречи будет выступать Татьяна Владимировна Черниговская», - отметила лидер группы «Сурганова и оркестр».
Она назвала Вололазкина «Достоевским нашего времени» и призналась, что ее очень заинтересовали планы Эмира Кустурицы снять фильм по его роману «Лавр».
«Это великая книга, которая уже, кстати, претерпела ряд театральных постановок. Одну из них я видела и была впечатлена. Это великий роман и я вообще считаю, что Евгений Водолазкин это Достоевский нашего времени. Я думаю, что я не одинока и не первая, кто об этом говорит. Буду с нетерпением ждать, тем более величайший режиссер Кустурица. Будет любопытно посмотреть на эту работу», - подчеркнула певица.
Кино: От Кошмариков до Смешариков
Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. В числе главных премьер – фильм Анны Меликян «Чувства Анны» с Анной Михалковой и триллер «Синдром» с Оксаной Акиньшиной.
При этом эксперты прогнозируют, что самым популярным фильмом вновь станет фэнтези «По щучьему велению», собравшее в прокате уже больше миллиарда рублей.
Светлана Сурганова сказала НСН, что еще не смотрела новинку, и вспомнила, как озвучивала легендарный мультфильм «Кошмар перед Рождеством».
«Классная была история. Изначально витала идея, чтобы нам с Дианой Сергеевной озвучить этих двух прелестных ведьм, потом была идея, что одну из них озвучит Новодворская с ее чудесным голосом, почти низким альтом. Но в итоге ее не было, было две кандидатуры: Арбенина и Новодворская. Пожалуй, это был мой первый опыт озвучивания какого-либо героя, тем более мультипликационного. Работа была очень веселая, смешная, единственной сложностью было попасть в ноты. Моя героиня пела песню достаточно непростую для меня, мне ее пришлось выучить, я очень волновалась именно за исполнение этой песни», - рассказала певица.
Сурганова также призналась, что не прочь озвучить «принцессу Нюшу» из «Смешариков».
«Кого бы я хотела озвучить? Я прониклась "Смешариками", у них в этом году юбилей, 20-летие, они меня пригласили на свои праздничные концерты, "СмешБэнд", я познакомилось с Мариной Ланда, это потрясающий композитор. Я исполнила песню "Ниточка" и "Город Омск" в этих концертах. Понятно, что у них уже устоявшийся состав артистов, которые озвучивают их замечательных героев, но я была бы не против подмазаться и какого-нибудь Смешарика озвучить. Ну конечно, мне нравится, принцесса, замечательная хрюшка», - подчеркнула Сурганова.
Она также похвалила фильм «Чебурашка» и рекомендовала всем посмотреть мультфильм «Душа».
«Замечательный фильм про Чебурашку, чудесная работа, очень классно. А по поводу мультиков я рекомендую фильм «Soul» про души, которые попадают на небеса и что-то с ними там дальше происходит, у них там своя епархия, свой мир. Я этот мультик буквально в этом году посмотрела и совершенно очарована этой работой . Очень философская, очень жизнеутверждающая, она как-то снизила градус страха потусторонних миров, факта самой смерти, ты понимаешь, что в принципе смерти нет, просто души кочуют из одного тельца в другое», - заключила собеседница НСН.
Еще одно интересное кинособытие состоится в середине следующей недели в Крыму. 15 ноября в Ялте открывается «Ноябрьфест», в рамках которого будет показан первый в истории России художественный фильм о вине. Картина режиссера Виталия Музыченко «В винном отражении» состоит из четырех новелл, действие которых разворачивается во Франции, Грузии, Англии и Италии.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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