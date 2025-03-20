От Водолазкина до «25/17»: Эдуард Бояков о секретах «Лавра» и сегодняшних рок-героях
Эдуард Бояков сказал в эфире НСН, что не переделывал персонажей романа Водолазкина, рассказал об актере, вернувшемся в театр с СВО, и назвал Бледного с Завьяловым главными рок-музыкантами нашего времени.
Музыка: Стадион «Чайфа» и сегодняшние герои
Художественный руководитель «Нового театра», режиссер Эдуард Бояков в интервью НСН рассказал о премьере «Лавра» и других новых постановках, а также назвал главных сегодняшних рок-героев.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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В их числе большой концерт «Чайфа» на московской «ВТБ Арене» и двойной концерт «Пневмослона» в столице, ну а откроется рок-н-ролльный уикенд уже сегодня с выступления Найка Борзова.
Группа «7Б» продолжит праздновать день рождения в Питере. «Мураками» выступит в двух столицах, а группа «Дайте танк (!)» даст сразу три концерта подряд в Северной столице.
«Звери» выступят в выходные в Иркутске, «25/17» - в Екатеринбурге и Перми, «КняZz» - в Смоленске и Брянске, «Калинов мост» - в Саратове и Пензе, ну а Диана Арбенина представит новый альбом под названием «Bloody Marу».
Ну а Эдуард Бояков рассказал, почему часто сотрудничает с группой «25/17» (на фото), назвав их главными рок-музыкантами сегодняшнего дня.
«Я дружу с этими музыкантами и очень высоко ценю их творчество. Андрей Бледный и Антон Завьялов — это главные сегодня рок-музыканты в нашем пространстве, я убежден в этом. Это связано не с каким-то конкретным поколением, это не связано с конкретным стилем, то есть это действительно большие музыканты, настоящая русская рок-группа, которая продолжает традиции русского рока. В общем-то, мы все воспитаны на кумирах 1990-х, независимо от возраста. Те люди, которым сейчас, 20 или 25 лет, прекрасно знают, кто такой Цой, Гребенщиков (признан в РФ иноагентом – прим. НСН) или Кинчев. Но, конечно, время должно рождать сегодняшних героев. И сегодняшними героями являются 25/17», - разъяснил режиссер.
Театр: От «Лавра» до СВО
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакль «Сделка» в Театре имени Пушкина и творческий вечер Никиты Михалкова в Доме музыки.
Театралы Петербурга идут на «Папу» с Сергеем Маковецким и комедию с Геннадием Хазановым «Трое в парке, не считая собаки». В Хабаровске дадут «Мастера и Маргариту», а в Туле активно скупают билеты на «Мужчину на все руки».
Ну а Эдуард Бояков раскрыл секреты спектакля «Лавр» по одноименному роману Евгения Водолазкина, премьера которого состоится в «Новом театре» 1 и 2 апреля.
«"Лавр" — это очень большой роман, это большая литература. Моей задачей было сохранить дух романа. Я не позволял себе вольности и не переписывал, не переделывал персонажей. С другой стороны, любая серьезная театральная работа, которая взаимодействует с другим жанром, с литературой и основывается не на драматургии, конечно, предполагает какую-то переделку. Даже не то, чтобы переделку, это конвертация, это работа с другим языком. Для того, чтобы литература начала звучать на сцене, недостаточно просто воспроизводить звук романа, эти слова. Поэтому это была большая работа», - сказал режиссер.
Он также объяснил, почему главную роль в «Лавре» сыграет Дмитрий Певцов, рассказав и об участии Водолазкина в этом проекте.
«Водолазкин нам доверял, но несколько раз мы устраивали такие серьезные многочасовые разговоры, сессии, когда задавали вопросы, прежде всего, в отношении каких-то смыслов и стилистики, учитывая то, что он очень хорошо знает это время. Дело в том, что у Водолазкина много романов, но специалистом, филологом он является именно в отношении русского Средневековья. Что касается Певцова, то мне очень импонирует его погруженность в материал. Певцов, с одной стороны, очень оснащенный, очень мощный, физически одаренный артист, а с другой стороны, он очень хорошо чувствует проблематику русского православного эпоса. Он знает, что такое христианство, он знает, что такое православие, так же, как и Водолазкин, который всю жизнь работал с летописями, со средневековой литературой», - отметил Бояков.
Худрук «Нового театра» также назвал в числе главных постановок сезона спектакль «Хорошие фото», премьера которого состоится уже 23 марта.
«Совсем скоро, в конце марта, у нас важнейший спектакль «Хорошие фото». Это пьеса Ольги Погодиной-Кузминой про современные события, про специальную военную операцию и героев, которых рождает и предъявляет наше время. Очень хорошая пьеса и прекрасная команда. Павел Устинов, который играл у меня во МХАТе Лопахина в спектакле «Вишневый сад», ушел на фронт, и вот он демобилизовался с ранением, а сейчас играет вот такую сложную, очень важную, большую роль», - подчеркнул режиссер.
Кино: «Ждун», Памела и перелом 1990-х
Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. В числе его главных премьер комедия «Ждун» с Виктором Хориняком, семейный фильм «Пальма 2» с овчаркой в главной роли, а также драма «Жар-птица» с Марком Эйдельшейном.
До России также добрались интересные зарубежные новинки – боевик Мэла Гибсона «Особо опасный пассажир» и мелодрама «Шоугёрл» с Памелой Андерсон.
Эдуард Бояков сказал НСН, что собирается посмотреть фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым, признавшись, что ему не понравились последние экранизации классики.
«"Мастер и Маргарита" Локшина и "Онегин" Андреасяна меня не тронули. Мне кажется, это не очень качественные экранизации, некая спекуляция на материале. Эти два великих произведения - и булгаковский "Мастер", и пушкинский "Онегин" играют совершенно особенную роль в русском логосе, однако экранизации очень сильно уступают. Что касается "Пророка", где Пушкин читает рэп, я еще не посмотрел, но собираюсь», - пояснил режиссер.
Он также рассказал о своем фильме «Русский крест», главную роль в котором сыграл Михаил Пореченков.
«Это важнейшая для меня работа. Она основана на поэме Николая Мельникова, это очень мощное литературное высказывание. Речь идет о 1990-х. Мне 60 лет, и я помню это время, но и нынешние 20-30-летние живут в стране, которая тогда родилась и формировалась. Любой человек должен очень внимательно относится к таким ключевым, узловым моментам истории своей семьи, своего города, своей страны или своего рода. Я считаю, что нам всем не хватает внимательного и трезвого изучения того времени. Феномен "Бригады", как и феномен "Слова пацана" основаны как раз на том, что в нашем подсознании есть понимание, что это ключевые, переходные моменты нашей истории. Я сделал все для того, чтобы перевести выдающееся поэтическое произведение в жанр кинематографического высказывания. Мы сделали простую и понятную историю, Михаил Пореченков сыграл прекрасно. Мы разбирались с поколением наших родителей, то есть моих родителей, тех, кому во времена перестройки было уже немало лет, и тех, кто очень тяжело и драматично переживал распад Советского Союза», - отметил режиссер.
Он также сообщил, что скоро начнет снимать фильм про протопопа Аввакума.
«Я собираюсь в скором времени снимать фильм про протопопа Аввакума. Это XVII век, момент перехода от русского Средневековья к европейскому Новому времени, потому что уже через несколько десятилетий после раскола был Петр I, строился Петербург и Россия становилась Европой. В середине XVII века произошло страшное событие. Раскол – это главное событие русской истории. Мы до сих пор переживаем последствия церковного раскола. Революцию 1917 года невозможно понять, осмыслить и осознать, не исследуя те вроде бы такие далекие события. На самом деле мы существуем, как бумажный кораблик, который плывет по течению реки, а эта река - это огромный поток, это взрыв и цунами, которое мы до сих пор чувствуем», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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