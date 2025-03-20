От Водолазкина до «25/17»: Эдуард Бояков о секретах «Лавра» и сегодняшних рок-героях

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Художественный руководитель «Нового театра», режиссер Эдуард Бояков в интервью НСН рассказал о премьере «Лавра» и других новых постановках, а также назвал главных сегодняшних рок-героев.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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В их числе большой концерт «Чайфа» на московской «ВТБ Арене» и двойной концерт «Пневмослона» в столице, ну а откроется рок-н-ролльный уикенд уже сегодня с выступления Найка Борзова.

Группа «7Б» продолжит праздновать день рождения в Питере. «Мураками» выступит в двух столицах, а группа «Дайте танк (!)» даст сразу три концерта подряд в Северной столице.

«Звери» выступят в выходные в Иркутске, «25/17» - в Екатеринбурге и Перми, «КняZz» - в Смоленске и Брянске, «Калинов мост» - в Саратове и Пензе, ну а Диана Арбенина представит новый альбом под названием «Bloody Marу».

Ну а Эдуард Бояков рассказал, почему часто сотрудничает с группой «25/17» (на фото), назвав их главными рок-музыкантами сегодняшнего дня.

«Я дружу с этими музыкантами и очень высоко ценю их творчество. Андрей Бледный и Антон Завьялов — это главные сегодня рок-музыканты в нашем пространстве, я убежден в этом. Это связано не с каким-то конкретным поколением, это не связано с конкретным стилем, то есть это действительно большие музыканты, настоящая русская рок-группа, которая продолжает традиции русского рока. В общем-то, мы все воспитаны на кумирах 1990-х, независимо от возраста. Те люди, которым сейчас, 20 или 25 лет, прекрасно знают, кто такой Цой, Гребенщиков (признан в РФ иноагентом – прим. НСН) или Кинчев. Но, конечно, время должно рождать сегодняшних героев. И сегодняшними героями являются 25/17», - разъяснил режиссер.

